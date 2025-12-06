500 TL'yi geçiyor: 'Evde yapıp yerim' demeyin yine çok pahalı!

Lahmacun yemek artık maliyetli olmaya başladı. Adana'da iki lahmacun yemenin maliyeti maliyeti 565 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Özellikle dana kıyma ve salça fiyatlarındaki yükseliş fiyatları daha da yukarıya taşıyor. Yılbaşından bu yana lahmacun fiyatları yüzde 22 zamlandı.

EV PİŞİRMENİN MALİYETİ DE ARTTI

Dışarıda lahmacun yemenin maliyeti artmasının yanı sıra ev lahmacun pişirmenin maliyeti de arttı. Ekim ayında 37.83 TL olan tek porsiyon ev yapımı lahmacun, kasımda 40 TL’ye çıktı; aylık artış yüzde 5.7 oldu.



YÜZDE 74'LÜK PAY OLUŞTURDU

Maliyetlerin bu kadar artmasının nedeni ise yüzde 12.3 zamlanan dana kıyma ve yüzde 18.2 zamlanan biber salçası geldi. Dana kıyma ve biber salçasının lahmacunun toplam maliyetindeki payı yüzde 74’ü oluşturdu.

Lahmacunun en pahalı satıldığı il ise Adana oldu. Research İstanbul’un Susam Bülten için hazırladığı Lahmacun Endeksi’ne (LE) göre, geçen ay İstanbul’da ortalama lahmacun fiyatı 123.7 TL'ye yükseldi.



SAHİLLERDE DAHA PAHALI

Sahil şeridinde ise lahmacun fiyatlarının daha yüksek. Kıyı şeridinde bulunan illerde lahmacun fiyatları 139 TL ile 195 TL arasında değişiyor.



Kasımda vatandaş evde bir porsiyon lahmacun için 29.2 liralık dana kıyma, 3.49 liralık un, 1.75 liralık domates, 1.5 liralık maydanoz, 0.39 liralık biber salçası, 0.25 liralık domates salçası, 0.87 liralık ayçiçek yağı, 0.76 liralık pul biber, 0.22 liralık soğan ve 0.45 liralık sivri biber kullandı. Bu ürünlerin bir aydaki fiyatları yüzde 5.7 artış gösterdi.



Listedeki tüm malzeme fiyatları çeşitli dijital market platformlarındaki etiketlerden alındı. Kasım ayında lahmacun endeksi yüzde 1.07, aylık TÜFE yüzde 087, aylık TÜFE-otel lokantalar yüzde 0.89 oldu.

Kaynak: Nefes