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500 ve 1000 TL'lik banknot basılacağı iddiası gündem olmuştu! MB Başkanı Erkan'dan açıklama

27.07.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan enflasyon ve döviz karşısında değer kaybeden TL'de yeni banknot basılacağı iddiası gündem olmuştu. Daha önce yapılan açıklamalarda konu yalanlanmazken seçim sonrası işaret edilmişti. 500 ve 1000 TL'lik banknot basılacağı iddialarıyla ilgili tartışmaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan yaptığı açıklamayla son noktayı koydu.

500 ve 1000 TL'lik banknot basılacağı iddiası gündem olmuştu! MB Başkanı Erkan'dan açıklama

Enflasyon sonrası ortaya atılan 'yeni banknot' iddiaları kamuoyunda gündem yaratmıştı. 500 ve 1000 TL'lik banknot basılacağı gündemdeki yerini koruyordu. Daha önce gelen açıklamalarda seçim sonrası işaret edilmişti. Konuyla ilgili net açıklama bugün geldi.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanı Hafize Gaye Erkan göreve gelmesinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. Yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nu açıklayan Erkan yıl sonunda bekledikleri enflasyon tahminini aktardı.

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"DAHA YÜKSEK BANKNOT İÇİN ŞU AN ÇALIŞMIYORUZ"

Erkan, yüksek tutarlı banknot basılmasının gündemde olup olmadığına ilişkin soruya "Şu an üstünde çalışmıyoruz. Enflasyonla mücadele hedefimiz." şeklinde yanıtladı.

2009'DA BASILMIŞTI

En yüksek kağıt para 200 TL 2009’da basılmıştı.

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Türk lirası Merkez Bankası

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