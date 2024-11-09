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'500 yeni araç' iddiası! Hazine ve Maliye Bakanlığı için gündeme gelmişti, yalanlandı: "Togg tahsis edilmesi planlanıyor"

09.11.2024 10:14
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Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesiyle kendisine 500 araç almayı planladığı iddiası gündem oldu. Bakanlık iddiaya açıklık getirdi. Açıklamada "Kamu idarelerinin zorunlu taşıt ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yerli ve elektrikli TOGG tahsis edilmesi planlanmaktadır" dendi. Ayrıca söz konusu 500 aracın bakanlığın kullanımına tahsis edilmeyeceği belirtildi.

'500 yeni araç' iddiası! Hazine ve Maliye Bakanlığı için gündeme gelmişti, yalanlandı: "Togg tahsis edilmesi planlanıyor"

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Bakanlığa 500 araç alınacağı" iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın "Hazine ve Maliye Bakanlığı 2025 yılı bütçesiyle kendisine 500 araç almayı planlıyor." iddiasına yer verildi.

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"YANLIŞ ANLAŞILMADAN KAYNAKLI"

Söz konusu iddianın "gerçek dışı" olduğu belirtilen açıklamada, "Sayın Vekil konu ile ilgili dün bilgilendirilmiş olup yanlış anlamasından kaynaklı gerekli düzeltmeyi kendisinin de yapacağını söylemiştir. Ancak, bazı gazetelerde konunun gerçek dışı şekilde, 'Bakan Şimşek kendisine filo kuruyor' başlıklarıyla işlendiği için kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zaruri görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

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"TOGG TAHSİS EDİLMESİ PLANLANMAKTADIR"

Taşıt Kanunu gereğince bütçede öngörülmediği sürece taşıt satın alınmasının mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte, yıl içinde başka kurumların ortaya çıkan acil ve zorunlu taşıt ihtiyaçlarının da karşılanması gerekmektedir. Dolayısıyla, iddia edilen 500 taşıtın doğrudan Bakanlığımız ile ilgisi olmayıp Bütçe Kanunu'na ekli T cetvelinde de söz konusu taşıtların kullanım yeri olarak 'merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere' ifadesi açıkça yer almaktadır. Bu çerçevede iddia edilen 500 araç, Bakanlığımızın kullanımına tahsis edilmemekte olup, kamu idarelerinin zorunlu taşıt ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, tasfiye karşılığında ve kamu alım garantisi kapsamında yerli ve elektrikli Togg tahsis edilmesi planlanmaktadır."

Ekran görüntüsü 2024-11-09 100042Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe togg
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