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5000 TL çalışan emekli ikramiyesi için tarih belli oldu! Milyonlar bu haberi bekliyordu: Soluk almadan torba yasaya devam…

19.12.2023 10:42 | Son Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulu, bütçe maratonunun 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından mesaisine ara vermeyecek. Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenlemeyi kapsayan kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Böylede 5000 TL emekli ikrmaiyesi çalışan emekliler için yılbaşından önce yasalaşacak.

5000 TL çalışan emekli ikramiyesi için tarih belli oldu! Milyonlar bu haberi bekliyordu: Soluk almadan torba yasaya devam…

TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından mesaisine ara vermeden devam edecek. Çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin, yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Genel Kurul, 2024 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin ardından çalışmalarına ara vermeyecek.

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ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE’DE 25 ARALIK KRİTİK TARİH

Bütçe maratonunun 25 Aralık'ta tamamlanacağı Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Genel Kurul, bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin diğer maddelerini ele alacak.

Teklif, çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeyi de içeriyor.
TBMM Genel Kurulunda, yeni yıldan önce teklifin yasalaşması ve çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin de uygulamaya alınması bekleniyor.
Genel Kurulun, bu teklifin yasalaşmasının ardından çalışmalarına ara vermesi planlanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiyeleri
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