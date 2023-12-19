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5000 TL ÇALIŞAN EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DURUM: 5000 TL çalışan emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi tarihte? Gözler ödeme tarihlerinde!

19.12.2023 08:18 | Son Güncelleme:
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5000 TL çalışan emekli ikramiyesinin ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiğim üzere SSK ve BAĞKUR emeklileri Cumhuriyetin 100 yılı münasebetiyle verilen ikramiyelerini almıştı fakat bu durumdan çalışan emekliler faydalanamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası konuya ilişkin çalışma başlatıldı. Peki, 5000 TL çalışan emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 5000 TL alışan emeklilere ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

5000 TL ÇALIŞAN EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DURUM: 5000 TL çalışan emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi tarihte? Gözler ödeme tarihlerinde!

5000 TL çalışan emekli ikramiyesi ödeme tarihlerim vatandaşlar tarafından merak edildi. 5000 TL çalışan emekli ikramiyesi içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın Resmi Gazete'de yer alıp almadığını öğrenmek isteyenler ise arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İşte, çalışan emekliye ikramiyede son durum...

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5000 TL ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Çalışan emekliye 5 bin TL ödenmesini içeren kanun teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından, karar Resmi Gazete'de yer alacak.

Çalışan emeklilere ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere verilecek ikramiyenin ocak ayında yapılması bekleniyor.

İKRAMİYE

ÇKS'YE KAYITLI OLAN ÇİFTÇİLER 5000 TL İKRAMİYESİNDEN FAYDALANACAK MI?

5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.

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resmi gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli ikramiyeleri 5000 TL emekli ikramiyesi
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