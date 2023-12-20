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5000 TL ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYEDE SON DURUM: 5000 TL çalışan emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? O tarihten önce yasalaşması bekleniyor

20.12.2023 08:40 | Son Güncelleme:
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Çalışan emekliye ikramiye geçtiğimiz günlerde torba yasaya eklenerek TBMM gündemine geldi. Fakat şu an için Meclis'ten geçmiş değil. Bilindiği üzere SSK ve BAĞKUR emeklileri Cumhuriyetin 100 yılı münasebetiyle verilen ikramiyelerini almıştı fakat bu durumdan çalışan emekliler yararlanamamıştı. Peki, 5000 TL çalışan emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, hangi tarihte? 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu?

5000 TL ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYEDE SON DURUM: 5000 TL çalışan emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? O tarihten önce yasalaşması bekleniyor

5000 TL çalışan emekli ikramiyesi ödeme tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Çalışan emeklilere 5000 TL ödenmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin yakın zamanda yasalaşması planlanıyor. Kanun teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma Resmi Gazete'de yer aldıktan sonra yürürlüğe girecek. İşte, çalışan emekliye 5000 TL ikramiyesi ile ilgili detaylar...

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK, HANGİ TARİHTE?

Çalışan emeklilere 5ö000 TL ödenmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin, yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor.

TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından mesaisine ara vermeden devam edecek. Çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin, yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor.

YAKLAŞIK 5 MİLYON VATANDAŞ 5000 TL İKRAMİYE ALACAK

Çalışan emeklilere 5000 TL ödenmesine yönelik düzenlemenin de bulunduğu teklife ilişkin açıklamada bulunan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, şu ifadeleri kullandı:

"Gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılmasına ilişkin kanuni düzenleme 2 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kasım ayında 10 milyon 429 bin 922 kişiye 44 milyar 468 milyon 838 bin 223 lira 34 kuruş ödeme yapılmıştır. Bu kapsamda daha önce ödeme yapılmayan 4 milyon 688 bin 945 emekliye 5 bin lira ödeme yapılacaktır. Çalışan emeklilere ödeme yapılması halinde ilave maliyetin ise yaklaşık 23 milyar lira olması beklenmektedir."Torba yasa teklifine eklenerek çalışan veya başka bir yerden geliri olan emeklilerin de 5 bin liralık ikramiyeden yararlanmalarının önü açıldı. Çalışan emekliye 5000 TL teklifinin meclisten geçmesinin ardından ertesi hafta hesaplara yatması bekleniyor.

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