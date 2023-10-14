5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiye şartları neler, ne kadar olacak? Detaylar netleşti!

Emekliye 5000 TL ikramiye ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Son Kabine Toplantısı'nda milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet'in 100. yılına özel emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye verileceğini duyurdu. Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez verilen emekli ikramiyesi bir kereye mahsus kasım ayında da verilecek. İşte emekli ikramiyesi ile ilgili detaylar...

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilere 5000 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi için tarih araştırmaları başladı. Ödemelerin Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

Konuya dair henüz yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Detaylar netleştiğinde konuya dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İKRAMİYE ŞARTLARI NELER, NE KADAR OLACAK?

Öncelikle bu ödeme tek seferlik olacak ve bu yıla özgü olarak ödenecek. İkincisi ise çalışan emeklilere verilmeyecek. SGK'dan aldığı emekli maaşının dışında çalışmasından dolayı bir geliri olmayanlar bu ikramiyeyi alacaklar.

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

İKRAMİYE KİMLERE VERİLECEK?

Cumhuriyet Bayram ikramiyesi milyonlarca emekliye ödenecek. Ancak fiilen çalışan emeklilere ikramiye ödemesi yapılmayacak.

Aynı zamanda dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da bu ikramiyeden faydalanabilecek.

