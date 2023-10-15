5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi şartları neler, kimlere verilecek?

Emekli ikramiyesi son dakika gelişmeleriyle beraber yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada emeklilere 29 Ekim ikramiyesinin verileceğini açıklamıştı. 29 Ekim Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına özel olarak verilecek olan emekli ikramiyesinin kimlere verileceği milyonlarca emeklinin gündeminde yer aldı. Peki, emekli ikramiyesinden kimler faydalanabilecek? İkramiye hesaplara ayın kaçında yatar?

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Her yıl 2 kez hesaplara aktarılan emekli ikramiyesinin Cumhuriyet'in 100. yıl nedeniyle de verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"Enflasyonun hala yüksek oranlarda seyretmesinin çabalarımızı sekteye uğrattığının farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bunun için bakanlarımıza yeni hazırlıklar yapması konusunda gerekli talimatları vermiştim. Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir seferliğine mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Emekli olan ve çalışmaya devam eden vatandaşlarımız bu uygulamanın dışında kalacak Toplam maliyeti 61 milyar TL'yi geçen bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısından itibaren emeklilerimizin hesaplarına yatırılacak."

29 EKİM EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ödemelerin Kasım ayının ilk yarısında yapılması bekleniyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna net tarihlerin duyurulması bekleniyor. Konuya dair açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ŞARTLARI NELER?

Emekli ikramiye ödemesi tek seferlik olacak ve bu yıla özgü olarak ödenecek. İkramiye çalışan emeklilere verilmeyecek. SGK'dan aldığı emekli maaşının dışında çalışmasından dolayı bir geliri olmayanlar bu ikramiyeyi alabilecekler.

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

İKRAMİYE KİMLERE VERİLECEK?

Cumhuriyet Bayram ikramiyesi milyonlarca emekliye ödenecek. Ancak fiilen çalışan emeklilere ikramiye ödemesi yapılmayacak.

Aynı zamanda dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da bu ikramiyeden faydalanabilecek.



