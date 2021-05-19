5000 TL esnafa hibe desteği ne zaman verilecek? Bakan Muş’tan açıklama

Ticaret Bakanı Muş da Twitter’dan açıklama yaptı. Erdoğan’ın açıkladığı esnafa 5000 TL hibe desteği paketiyle ilgili konuşan Muş, esnafların yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Muş, e-Devlet üzerinden yapılacak başvuruların ardından esnafa 5000 TL hibe desteği verileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hibe desteği programıyla esnafların 1. grup ve 2. grup olarak ayrıldığını açıkladı. 1. grup ve 2. grupta bulunan esnafları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk gruba 5000 Türk lirası, ikinci gruba da 3000 Türk lirası hibe desteği ödemesi yapılacağını açıkladı. Esnaf destek paketi ve hibe ödemesinin ne zaman yapılacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleriyle nedeniyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflara iki grup halinde destek olmayı hedeflediklerini söyledi. Sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta bulunan işletmelere 5 bin TL’lik hibe ödemeleri yapılacak.
Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden faydalanan, terziler, lokantalar de dâhil edildi. Bu gruptaki vatandaşlara bir kereye mahsus 3 bin TL hibe ödemesi verilecek.
1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkâra iki ayrı grup şeklinde 4 milyar 622 milyon TL’lik hibe desteği verileceğini duyuran Ticaret Bakanı Mehmet Muş, her zaman esnafın yanında olmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, şunları söyledi;
1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon TL’lik destek verilecek. Birinci grupta kafe, kahvehane, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, öğrenci yurtları, düğün salonları, kırtasiyeler, kantinler, hamamlar, internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler bulunuyor. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir kereye mahsus 5 bin TL’lik hibe ödemesi yapılacak.
İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır."
İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olduğunu ifade eden Muş, "Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacaktır." ifadesini kullandı.
ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerinin başvuru sayfası araştırılıyor. Başvurular e-devlet sayfasından gerçekleştirilebiliyor.
HİBE NEDİR?
Hibe desteği, 'yatırım yapmak veya işini geliştirmek isteyenlere karşılıksız olarak verilen ödenek" olarak ifade edilebilir.
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