5000 TL esnafa hibe desteği ne zaman verilecek? Bakan Muş’tan açıklama

Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden faydalanan, terziler, lokantalar de dâhil edildi. Bu gruptaki vatandaşlara bir kereye mahsus 3 bin TL hibe ödemesi verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hibe desteği programıyla esnafların 1. grup ve 2. grup olarak ayrıldığını açıkladı. 1. grup ve 2. grupta bulunan esnafları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk gruba 5000 Türk lirası, ikinci gruba da 3000 Türk lirası hibe desteği ödemesi yapılacağını açıkladı. Esnaf destek paketi ve hibe ödemesinin ne zaman yapılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Ticaret Bakanı Muş da Twitter’dan açıklama yaptı. Erdoğan’ın açıkladığı esnafa 5000 TL hibe desteği paketiyle ilgili konuşan Muş, esnafların yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Muş, e-Devlet üzerinden yapılacak başvuruların ardından esnafa 5000 TL hibe desteği verileceğini söyledi.

TİCARET BAKANI MUŞ’TAN AÇIKLAMA

1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkâra iki ayrı grup şeklinde 4 milyar 622 milyon TL’lik hibe desteği verileceğini duyuran Ticaret Bakanı Mehmet Muş, her zaman esnafın yanında olmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, şunları söyledi;

1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon TL’lik destek verilecek. Birinci grupta kafe, kahvehane, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, öğrenci yurtları, düğün salonları, kırtasiyeler, kantinler, hamamlar, internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler bulunuyor. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir kereye mahsus 5 bin TL’lik hibe ödemesi yapılacak.

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır."