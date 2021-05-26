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5000 TL hibe desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte e-Devlet sorgulama sayfası...

26.05.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısının ardından esnafa destek paketini açıklamıştı. Koronavirüs nedeniyle esnafa verilecek olan 5000 TL hibe desteğinin ayrıntıları netleşmeye başladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un 5000 TL’lik hibe ile ilgili açıklamasının ardından karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

5000 TL hibe desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte e-Devlet sorgulama sayfası...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısının ardından esnafa 5000 TL hibe desteği müjdesinin ayrıntılarını verdi. 5000 TL’lik hibe desteğinin ne zaman verileceği, 5000 TL’lik hibe desteğinden hangi esnafların yararlanacağını tek tek sıraladı.

5000 TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

17 Mayıs tarihinde yapılan Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı, esnafın 1. ve 2. grup olarak ayrılacağını duyurmuştu. İlk gruptaki esnafa 5000 TL, ikinci gruptaki esnafa ise 3000 TL verilecek. Başvurular 25 Mayıs itibarıyla e-devlet üzerinden yapılabilecek.

5000 TL HİBE DESTEĞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Mayıs’ta e-devlet üzerinden 1. Grupta yer alan esnafın başvuracağı 5000 TL’lik hibe desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, konuyla ilgili Twitter’dan açıklamalarda bulundu. 5000 TL’lik hibe desteğinin esnafa ne zaman dağıtılacağı henüz netlik kazanmadı.

5000 TL hibe desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte e-Devlet sorgulama sayfası...

5000 TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle işlerine ara vermek durumunda kalan esnafı desteklemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3000 ve 5000 TL’lik hibe desteği müjdesini verdi. Esnaflar iki gruba ayrılarak sayıları 235 bini bulan ilk gruptaki esnafa 5000, ikinci gruptakilere de 3000 TL tek seferlik destek verileceği açıklandı.

5000 TL hibe desteği alacak olan 1. Gruptaki esnaf: Kıraathane, kahve, internet kafeler, pastaneler vb işletmeler.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muş
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