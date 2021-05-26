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5000 TL hibe desteği NACE kodları | 5 bin TL hibe desteği başvurusu şartları nelerdir?

26.05.2021 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esnafın merakla beklediği hibe desteği ödemeleri, son günlerde en çok araştırılan konulardan oldu. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemeleri başvuru şartları ve tarihi belli oldu. Peki 5000 TL hibe desteği NACE kodları neler? 5 bin TL hibe desteği başvurusu şartları nelerdir? İşte yanıtı...

5000 TL hibe desteği NACE kodları | 5 bin TL hibe desteği başvurusu şartları nelerdir?

Pandemi döneminde yaşanan ekonomik zorlukları gidermek amacıyla yapılacak hibe desteği ödemeleri, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan oldu. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemeleri başvuru şartları, tarihi ve NACE kodları gibi ayrıntılar belli oldu. Peki 5000 TL hibe desteği NACE kodları neler?

5000 TL HİBE DESTEĞİ NACE KODLARI NELER?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik verilecek hibe desteği başvurularının 25 Mayıs tarihinden itibaren 1 ay içinde e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirmişti.

Hibe desteği başvuruları için e-Devlet üzerinden giriş yapabileceğiniz bu linki kullanabilirsiniz: https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-hibe-destegi-basvurusu

Esnafa verilecek hibe desteği kapsamında 1. grup yani 5000 TL hibe desteği NACE kodları şu şekilde açıklandı;

5-bin-tl-hibe-destegi-nace-kodlari

5-bin-tl-hibe-destegi-nace-kodlari-22

5 BİN TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

Uygulama kapsamında, 5 bin TL ile desteklenecek birinci grupta aralarında kayak pistlerinin işletilmesi, sirkler, gösteri sanatları, nikah ve düğün salonu işletmecileri, kaplıca, SPA merkezleri, eğlence parkları, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonları, kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı, kantinler, kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti, internet kafelerin faaliyetleri, sinema filmi gösterimi, spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri, plaj alanlarının işletilmesi, şehir içi personel ve okul servisleri, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler ve çay ocakları gibi işletmelerin bulunduğu 35 ekonomik faaliyet yer almakta.

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