Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan esnafa 5 bin TL hibe desteği kararı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürülüğe girdi. İki gruba ayrılan esnaflara verilecek olan 3 bin ve 5 bin TL hibe desteğinden 17 Mayıs itibariyla gelir vergisi mükellefi olan esnaflar yararlanabilecek. Peki, 5000 TL hibe desteğini kimler alabilir? İşte, detaylar...

ESNAF DESTEK PAKETİNDE 5 BİN TL KİMLERE VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşması sırasında yaptığı açıklamada 5 bin TL hibe sağlanacak olan birinci grup hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Salgın tedbirleri sebebiyle işlerini ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları hamamlar gibi sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız."

ESNAFA 5 BİN TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe desteği için başvurular e-Devlet sayfasından gerçekleştiriliyor.

ESNAFA 5 BİN TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

