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5000 TL hibe desteğini kimler alabilir?

22.05.2021 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınından ekonomik açıdan olumsuz etkilenen esnafa Resmi Gazete kararı ile iki gruba ayrılacak şekilde 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği sağlanacak. Bu kapsamda uygulanacak olan destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar esnafa 5 bin TL hibe desteği kimlere verilecek? Kimler 5 bin TL hibe desteği alabilir? sorusuna yanıt arıyor. İşte, ayrıntılar...

5000 TL hibe desteğini kimler alabilir?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan esnafa 5 bin TL hibe desteği kararı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürülüğe girdi. İki gruba ayrılan esnaflara verilecek olan 3 bin ve 5 bin TL hibe desteğinden 17 Mayıs itibariyla gelir vergisi mükellefi olan esnaflar yararlanabilecek. Peki, 5000 TL hibe desteğini kimler alabilir? İşte, detaylar...

ESNAF DESTEK PAKETİNDE 5 BİN TL KİMLERE VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşması sırasında yaptığı açıklamada 5 bin TL hibe sağlanacak olan birinci grup hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Salgın tedbirleri sebebiyle işlerini ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları hamamlar gibi sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız."

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ESNAFA 5 BİN TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe desteği için başvurular e-Devlet sayfasından gerçekleştiriliyor.

ESNAFA 5 BİN TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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