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523 bin sözleşmeliye kadrolu memur müjdesi! 4 yılını dolduran çalışanlar...

26.08.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki günlerde imzalanan toplu sözleşme ile beraber 523 bin sözleşmeli memura kadro, 1.5 milyon kamu çalışanına da 3600 ek gösterge müjdesi çıkmış oldu. 2013 yılından bu yana konuşulmakta olan sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülmüş olacak. Peki memur sözleşmesine ile ilgili detaylar neler?

523 bin sözleşmeliye kadrolu memur müjdesi! 4 yılını dolduran çalışanlar...

Merakla beklenen memur sendikaları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılan 6. Dönem Toplu Sözleşme'den güzel haber gelmişti. Gelişmelerle beraber sözleşmeli personel ve 3600 ek gösterge sorununun çözümü için ilk resmi adım da atılmış oldu. 523 bin 47 civarı sözleşmeli memurun kadroya geçiş yolu da açıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Memurların ilgiyle takip ettiği ve yaklaşık 1.5 milyon memurun beklediği 3600 ek gösterge süreci başladı. Resmi Gazete'de dün yayımlanmış olan Toplu Sözleşme Mutabakatı'nın 52. maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme gerçekleştirilecek. Sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili çalışma yetkili konfederasyonun katkısıyla 2022'de tamamlanacak.

Görüşmeler ile beraber kamuda bulunan bütün sözleşmeli personellerin, yerel yönetimler de dahil kadroya alınmasıyla ilgili çalışma yapılacak. Gelen bilgilere göre, önümüzdeki sene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başkanlığında, yetkili sendika temsilcileri ve sözleşmeli personelin de beraber çalıştığı bakanlık temsilcileriyle beraber bir komisyon da kurulacak. Kadroya geçiş süreci için bu komisyon çalışmalarını sürdürecek. Hazırlanan çalışma sene içinde tamamlanarak Meclis'e sunulmuş olacak. Meclis'in onayıyla beraber sayıları 523 bini aşan sözleşmeli kamu personeli, kadrolu memur olmuş olacak.

3+1 İLKESİ BENİMSENDİ

Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel için 3+1 ilkesini benimsediklerini aktardı. Hali hazırda kamuda 3+1 modeliyle çalışmakta olan sözleşmeli memurlar bulunuyor. Yapılacak düzenlemeyle beraber, 4 yılını dolduran sözleşmeliler kadroya geçebilecek. İller arası tayin, sağlık durumu tayini, görevde yükselme, kurumlar arası geçiş gibi bazı özlük haklarında da kısıtlamalar vardı. Çalışmayla 4 yıl sonra kadroya geçecek olan memurun, tüm özlük haklarına da kavuşacağı düşünülmekte.

Kamuda iki farklı sözleşme türü bulunmakta: Süreli ve süresiz. Süreli sözleşmeler ağırlıklı olarak belediyelerde uygulanmakta. Belediyede çalışanların sözleşmesi her sene yenilenmekte. Bakan Bilgin, yerel yönetimlerin çalışanlarına karşı yürütülebilecek bir haksızlığı gidermek için de çeşitli düzenlemelerin yapılacağını aktarmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Memur
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