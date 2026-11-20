Evini satıp ailesiyle kiraya taşınan ve tüm birikimini 1 kilogram altına yatıran vatandaşın yatırım hesabı şaştı. Mart 2026'da dikkat çeken bir yatırım kararı alan vatandaş, oturduğu evi satarak yaklaşık 6 milyon 510 bin lira karşılığında 1 kilogram külçe altın satın aldı. Yatırımcının birikimi, altın fiyatlarının gerilemesiyle yaklaşık 5,8 milyon liraya düştü.

"1-2 YIL SONRA 4 EV ALACAĞIMA İNANIYORUM"

Yatırım kararını savunan iki çocuk babası, evini satıp kiraya geçtiklerini ve ellerindeki bütün birikimi altına yatırdıklarını söylemişti. Kendisiyle dalga geçenlere de tepki gösteren vatandaş, altın sayesinde 1-2 yıl içerisinde 4 ev alabileceğine inandığını ifade etmişti. Ancak işler istediği gibi gitmedi. Piyasadaki dalgalanmalar, bu beklentisinin önüne geçti.

700 BİN TL'LİK KAYIP

Vatandaşın 27 Mart'ta altın aldığı dönemde gram fiyatı yaklaşık 6 bin 510 liraydı. 20 Kasım'da gram altının bazı piyasa verilerinde 5 bin 800 lira seviyelerine gerilemesiyle 1 kilogram altının değeri yaklaşık 5,8 milyon liraya düştü. Böylece yatırımın kağıt üzerindeki kaybı 700 bin liraya yaklaştı.

KİRA,DEPOZİTO VE TAŞINMA MASRAFLARIYLA DA KARŞI KARŞIYA KALDI

Yatırımcının kaybı sadece altın fiyatlarının düşmesi olmadı. Evini sattıktan sonra kiraya taşınması nedeniyle kira, depozito ve taşınma gibi ek giderlerle de karşı karşıya kaldı. Bu masraflar hesaba katıldığında yatırım kararının toplam maliyeti daha da artıyor.

Öte yandan altınlar satılmadığı sürece fiyat düşüşünden kaynaklanan zarar gerçekleşmiş değil.

4 EV HAYALİ İÇİN BEKLEMEDE

Altın fiyatlarının yeniden yükselmesi halinde yatırımın değer kazanması mümkün olsa da mevcut fiyatlarla vatandaşın hedeflediği 4 evi satın alacak birikime ulaşması söz konusu değil.

Mart ayında aldığı kararla dikkat çeken yatırımcının bundan sonraki süreçte altınlarını satıp satmayacağı ise bilinmiyor.