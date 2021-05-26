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5300 günden fazla prim ödediyseniz dikkat! SGK o paraları toplu ödüyor

26.05.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) yatırdığı primi emekli olmaya yetmeyen vatandaşlara ödediği primleri iade ediyor. Emekli olabilmek için belirli gün sayısında prim ödenmesi, yaş ve yıl şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Peki, SGK primlerinin iadesi nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

5300 günden fazla prim ödediyseniz dikkat! SGK o paraları toplu ödüyor

Çalışanların emekli olabilmek için belirlenen SGK kriterlerini karşılaması gerekiyor. Belirli gün sayısını dolduramayan, yaşı yetmeyen ve SGK primi tamamlanmayanlar ödenen primlerin iadesini talep edebiliyor. Peki, SGK primleri nasıl geri alınır. İşte, detaylar...

SGK PRİMLERİ NASIL GERİ ALINIR?

SGK primlerini geri alabilmek için aranan şartlar şöyle:

1- Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak.

2- Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl) ve yaş şartını tamamlamış olmak.

Bu koşulları taşıyanlar gerekli primleri tamamlaması halinde emekli olabiliyor. Ancak, primleri eksik ve tamamlanamıyorsa da geri alabiliyor.

Vefat eden sigortalıların kanuni mirasçıları ise yine iade kapsamında ödenen paraların iadesini alabiliyor. Ancak, kanuni mirasçılarına dul ve yetim maaşı bağlanmamış olması gerekiyor.

SGK’nın bunlar dışında prim iadesi yaptığı bir diğer durum ise birden fazla işverenden ücret alanlar için sağlanıyor. Asgari ücretin 7.5 katından fazla aylık kazanç üzerinden ödenen primler de iade edilebiliyor.

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