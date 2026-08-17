54 yıllık şirket iflasın eşiğinde! Konkordato süreci başladı

Opet'in ilk Yakıt Kart distribütörü Fikret Petrol, borçlarını yapılandırmak amacıyla İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talep etti. Mahkemenin kararıyla 3 ay geçici mühlet alan şirket, ticari operasyonlarını koruma altında sürdürecek.

Şirketin KAP’a yaptığı açıklama, akaryakıt sektöründe dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.

54 YILLIK ŞİRKETE KONKORDATO SÜRECİ

Fikret Petrol, mevcut finansal yükümlülüklerini sürdürülebilir bir ödeme planına bağlamak ve ticari faaliyetlerini devam ettirmek amacıyla konkordato başvurusunda bulundu.

Başvuru, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 285 ve devamı maddeleri kapsamında gerçekleştirildi.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/1689 esas sayılı dosyasında 14 Ağustos 2026 tarihinde verilen kararla şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı alındı.

Mahkeme ayrıca İcra ve İflas Kanunu'nun 290. maddesi kapsamında geçici konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

Kararın, ilgili mevzuat kapsamında ilan edilmesine de hükmedildi.

ŞİRKET ALEYHİNDEKİ TAKİPLER DURDURULDU

Geçici mühlet kararı, kanunda belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere kesin mühletin sonuçlarını doğuruyor. Bu kapsamda şirket aleyhine yeni icra takibi başlatılamayacak, mevcut takipler ise durdurulacak.

Ekonomim'in haberine göre; Mahkeme, aynı tarihte şirket tarafından düzenlenen teminat mektupları hakkında da ihtiyati tedbir kararı aldı.

Buna göre, ilgili alacaklıların ve geçici konkordato komiser heyetinin görüşleri alınarak nihai değerlendirme yapılıncaya kadar, şirket tarafından alacaklılar lehine düzenlenen teminat mektupları ticari ilişkinin teminatı olarak kabul edilecek.

Teminat mektuplarının vadeleri de tedbir kararının geçerli olduğu süre boyunca uzatılacak.

FİKRET PETROL: FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Şirket, konkordato başvurusunun amacının yalnızca finansal yükümlülüklerin yeniden düzenlenmesi olmadığını belirtti.

Açıklamada, şirket faaliyetlerinin, malvarlığının ve alacaklıların tahsil imkanlarının birlikte korunmasının hedeflendiği ifade edildi.

BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Fikret Petrol, mevcut borçların sürdürülebilir bir yapı içerisinde yeniden düzenlenmesini ve ticari faaliyetlerin kesintisiz şekilde sürdürülmesini amaçladığını bildirdi.

Şirket ayrıca faaliyetlerinin devam ettiğini vurguladı.

Konkordato sürecinde yaşanacak önemli gelişmelerin ise sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.