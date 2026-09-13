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Okul dönemi öncesi otogarda yoğunluk! Bilet fiyatları da arttı

2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasına saatler kala İstanbul’a dönüş hareketliliği hızlandı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda öğrenci ve tatilcilerin dönüşüyle yoğunluk yaşanırken, bilet fiyatlarındaki artış da dikkat çekti.

Okul dönemi öncesi otogarda yoğunluk! Bilet fiyatları da arttı

2026-2027 eğitim-öğretim döneminin başlamasına saatler kala İstanbul’da okul hareketliliği otogarlara da yansıdı. Yaz tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların yanı sıra üniversite eğitimi için kente gelen öğrenciler nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluştu.

Okulların açılmasına kısa süre kala sabah saatlerinden itibaren otogardaki hareketlilik belirgin şekilde arttı. İstanbul’a dönen yolcuların yanı sıra farklı kentlere seyahat edecek vatandaşlar da valizleriyle peronlarda beklerken, otobüs firmalarının seferlerinde yoğunluk yaşandı. Otogarın giriş ve çıkışlarında oluşan araç kuyrukları ise dronla havadan görüntülendi.

Okul dönemi öncesi otogarda yoğunluk! Bilet fiyatları da arttı 1

İSTANBUL’A DÖNÜŞLER HIZLANDI, OTOGARDA HAREKETLİLİK ARTTI

2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasına saatler kala İstanbul’a dönüşler devam etti. Yaz tatilini farklı şehirlerde geçirenlerin kente dönmesi ve üniversite öğrencilerinin İstanbul’a gelişiyle birlikte otogarda yoğunluk yaşandı.

Öte yandan İstanbul’dan farklı illere gidecek yolcuların da peronlarda beklediği görüldü. Özellikle otobüs firmalarının seferlerinde yaşanan hareketlilik, okul döneminin başlamasıyla birlikte şehirlerarası ulaşımda yoğunluğun arttığını gösterdi.

Okul dönemi öncesi otogarda yoğunluk! Bilet fiyatları da arttı 2

ÖĞRENCİLERİN OKUL HEYECANI OTOGARA YANSIDI

Üniversite eğitimi için Çanakkale’ye dönen Sıla Dönmez, İstanbul’a 1 ay için geldiğini belirterek Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde mühendislik bölümünde 4’üncü sınıfta okuduğunu söyledi.

Çanakkale’deki eğitim hayatının çok zevkli geçtiğini ifade eden Dönmez, özellikle denizin insanı rahatlattığını dile getirdi. Derslerinin ağır olduğunu belirten Dönmez, eğitim hayatlarını bu şekilde keyifli sürdürdüklerini ve artık üniversite hayatının sonuna yaklaştıkları için heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Edirne’ye dönen İpek Bozlak ise Aksaray’da olduklarını ve şimdi Edirne’ye gittiklerini belirtti. Kızının ilkokul 1’inci sınıfa başlayacağını söyleyen Bozlak, bu nedenle büyük bir heyecan yaşadıklarını ifade etti. Yaz boyunca oldukça fazla gezdiklerini aktaran Bozlak, şimdi ise okul heyecanının başladığını söyledi.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine dönen Mehmet Karatay da yaz tatilinde çocuklarıyla Çerkezköy’de tatil yaptıklarını, ardından kendisinin çalışması nedeniyle çocukların dedelerinin evine gittiğini anlattı. Karatay, Doğubayazıt’a döneceklerini ve çocukların okula başlayacağını belirterek heyecanlı olduklarını ancak büyük ihtimalle bu heyecanın derslerden çok oyun oynamakla ilgili olduğunu söyledi. Karatay, bu yılın güzel geçmesini ve çocukların derslerini düzeltmesini umduğunu dile getirdi.

Okul dönemi öncesi otogarda yoğunluk! Bilet fiyatları da arttı 3

OTOBÜS ŞOFÖRLERİ YOĞUNLUĞU ANLATTI: “GİDİŞLER BOŞ, DÖNÜŞLER PAKET”

Otobüs şoförü Sinan Bitik, okulların açılması nedeniyle yoğunluğun oldukça arttığını belirterek, “Gidişler boş, dönüşler paket, full” ifadelerini kullandı. Geçen yıla kıyasla yoğunluğun biraz daha düşük olduğunu söyleyen Bitik, mazot nedeniyle yüzde 50 düşüş yaşandığını belirtti.

Bilet fiyatlarının da arttığını aktaran Bitik, geçen dönemde 2 bin lira seviyesinde olan biletlerin şu anda 3 bin liraya çıktığını, bazı biletlerin ise 4 bin 500 liraya kadar ulaştığını söyledi.

Kadın otobüs şoförü Elif Dağdelen ise bu yıl da yoğunluğun devam ettiğini belirterek seferlerinin iki yönde de dolu olduğunu söyledi. İstanbul çıkışlarının genellikle daha yoğun olduğunu ifade eden Dağdelen, son iki gündür trafiğin de sıklaştığını belirtti. Dağdelen ayrıca okul taşıtlarının da son iki-üç gündür yollarda daha sık görülmeye başladığını dile getirdi.

Okul dönemi öncesi otogarda yoğunluk! Bilet fiyatları da arttı 4

OTOGARDA DÖNÜŞLER YÜZDE 90-100 SEVİYESİNDE

Acente çalışanı Taner Çakmak, şu anda İstanbul’a dönüşlerin yüzde 90 ile yüzde 100 civarında olduğunu belirtti. Okulların açılması nedeniyle yaklaşık bir haftadır İstanbul’a gelişlerin sürdüğünü söyleyen Çakmak, gidişlerin aynı seviyede olmadığını ancak üniversite kayıtları nedeniyle İstanbul’dan diğer şehirlere giden öğrencilerin de bulunduğunu ifade etti.

Bilet fiyatlarının mazot fiyatlarına endeksli olduğunu belirten Çakmak, mazotun neredeyse 90 liraya ulaştığını, fiyatın 88-90 lira civarında olduğunu söyledi. Geçen yıl 1000 lira olan bir biletin bu yıl 1200-1300 lira seviyesine çıkabildiğini belirten Çakmak, örnek olarak İzmir seferlerini gösterdi.

Çakmak, İzmir gibi yaklaşık 7 saat süren bir yolculuğun 1200-1300 lira civarında olduğunu, buna karşılık Çerkezköy ve Çorlu gibi yaklaşık bir saatlik kısa mesafelerin 500-600 liraya ulaşabildiğini söyledi. Kısa mesafeli yolculukların şu anda daha pahalı olduğunu ifade eden Çakmak, fiyatların mazot maliyetlerine göre belirlendiğini ve kendisine göre fiyatların çok yüksek olmadığını dile getirdi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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trafik İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı bilet
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