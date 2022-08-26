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55 bin TL ile başlayan da var 365 bin TL geri ödemesiz faizsiz kredi alan da! 'Bana verilmez' demeden...

26.08.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle toplumun bir kısmı ekonomik olarak problemler yaşıyor. Asgari ücretin artmasıyla birlikte özel sektörde de maaş düzenlemeleri yapıldı fakat kendi işini yapmak isteyenlerin sayısı da bir hayli arttı. Kendi işini yapmak isteyenler için faizsiz kredi fırsatı! 'Bana verilmez' demeden şartlara dikkat edin...

55 bin TL ile başlayan da var 365 bin TL geri ödemesiz faizsiz kredi alan da! 'Bana verilmez' demeden...

Yeni kurulacak işletmenin istihdam alanı da göz önünde bulundurularak farklı miktarlarda geri ödemesiz ve taksitli faizsiz planlamalar KOSGEB bünyesinde bulunuyor. Kurulacak yeni firmanın teknoloji seviyesiyle orantılı olarak 300 bin TL'ye kadar makine teçhizat desteği sunuluyor.

1.5 MİLYAR TL'LİK KAYNAK YARATILDI

KOSGEB, son altı senede projelerde kullanılmak üzere genç girişimcilere 1.5 milyar TL'lik kaynak yarattı. Bu dönemde tüm yaş aralıklarında 132 bin 521 kişiye toplamda 4.1 milyar TL'lik destek sağlandı.

Aynı şekilde mentörlük ve danışmanlık ihtiyaçlarının cevaplanması için 10 bin TL'ye kadar destek sağlanabiliyor. Sertifika desteği kapsamında desteklenen işletmenin faaliyet konusuyla uyumlu mesleki ve teknik sertifikalar için geri ödemesiz olarak 5 bin TL genç girişimcilere destek sağlanıyor.

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365 BİN TL GERİ ÖDEMESİZ DESTEK ALINABİLİYOR!

Geleneksel Girişimci Programı'ndan faydalanan kişiler maksimum 55 bin TL geri ödemesiz destek alırken; engelli ve şehit yakını ise maksimum 65 bin TL'ye kadar geri ödemesiz destek alabiliyor. İleri
Girişimci Programı'ndan yararlanacaklar ise maksimum 365 bin TL, şehit yakınları ve engelliler ise 375 bin TL geri ödemesiz destek alabiliyor.

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