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56 bin liralık araca yanlışlıkla 1 milyon liralık teklif verdi! Soluğu mahkemede aldı

09.03.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'daki icradan araç satım ihalesine Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden katılan ve 100 bin liralık teklifine yanlışlıkla 1 "sıfır" fazla atan Ahmet T, kazandığı ihalenin iptali için dava açtı.

56 bin liralık araca yanlışlıkla 1 milyon liralık teklif verdi! Soluğu mahkemede aldı

Adıyaman İcra Dairesi Müdürlüğü, borçlu bir kişi ve şirket adına kayıtlı hafif ticari aracın satımı için ihale açtı.

Kars'ta görev yapan ve 27 Şubat'taki ihaleye Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden katılan Ahmet T, 56 bin lira başlangıç bedeli olarak belirlenen araç için 100 bin lira teklif vermek istedi. Elektronik ortamdaki ihale teklifine fazladan bir "sıfır" ekleyen ve 1 milyon yazan Ahmet T, başka tekliflere gerek kalmadan ihaleyi kazandı. Yaptığı yanlışlığın farkına varan Ahmet T, hatasını düzeltmek istese de "elektronik ortamda yapılan ihaleye sunulan bedelin değiştirilemeyeceğinin" belirtilmesi üzerine, ihalenin feshi için avukatı aracılığıyla Adıyaman İcra Hukuk Mahkemesinde dava açtı.

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"BU TÜR HATALAR İÇİN İHALENİN FESİH DAVASI AÇILABİLİYOR"

Ahmet T'nin avukatı Ümit Taş, müvekkilinin 2014 model hafif ticari için hatalı teklifte bulunduğunu ve ihalenin iptali için dava açtıklarını belirtti. 100 bin lira teklif vermek isterken yanlışlıkla fazladan sıfır eklemenin olası bir durum olduğunu dile getiren Taş, şöyle konuştu; "Müvekkilim hafif ticari bir araç için takdir edilen bedel 100 bin lira iken klavye hatasıyla 1 milyon lira olarak yani bir sıfır fazla ekleyerek teklif vermiştir. İhale yapıldı araç satışı da kendisinde kalmış oldu. Burada 1 milyon lira rakamının basılması olasıdır. Klavye hatası olabilir, sistemin durması, donması söz konusu olabilir, UYAP sisteminden bu yapılan hataların geri dönüşü yok. İcra müdürüne gidip rica etseniz 'ben böyle bir hata yaptım, bu sıfırı fazladan ekledim' diyerek ihaleden geri çekilmeniz bir sonuç doğurmayacaktır. Bu tür hatalar için İcra Hukuk Mahkemelerine ihalenin fesih davası açılabilmektedir. Bu davada sizin ihaleyi 1 milyon liraya almak istemediğiniz ortaya çıkacağından dolayı İcra Hukuk Mahkemesi ihalenin feshine karar verecektir. Bununla ilgili kararlar daha önce de mevcuttur."

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SİSTEME RAKAM GİRİLDİKTEN SONRA GERİ DÖNÜŞÜ YOK

Bu tür ihalelere giren vatandaşlara uyarıda bulunan Taş, icradan ihaleye çıkarılan araçların piyasa fiyatlarının altında satıldığını, elektronik ortamda teklif verirken rakamlara çok dikkat edilmesi gerektiğini, sisteme rakam girildikten sonra geri dönüşün olmadığını kaydetti.

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