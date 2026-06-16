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56 yıl önce inşa edildi! İşte Türkiye'nin sıra dışı yeri...

Adıyaman'da 56 yıl önce yaşanan heyelan sonrası inşa edilen Kuşakkaya köyü, dairesel yerleşim planıyla Türkiye'nin sıra dışı kırsal yerleşimlerinden biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

56 yıl önce inşa edildi! İşte Türkiye'nin sıra dışı yeri...

Adıyaman merkeze bağlı Kuşakkaya köyü, 1970 yılında meydana gelen heyelan nedeniyle eski yerleşim alanının riskli hale gelmesi üzerine yeni bir alana taşındı. Yaşanan afetin ardından hazırlanan proje kapsamında 1973 yılında yapımına başlanan köy dairesel bir planla tasarlandı.

GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Köylülerin "Selanik Projesi" olarak adlandırdığı çalışma çerçevesinde inşa edilen 82 afet konutu, 1982 yılında hak sahiplerine teslim edildi. Aradan geçen yıllara rağmen orijinal mimari yapısını koruyan köy, son yıllarda gezginlerin, fotoğraf sanatçılarının ve dron tutkunlarının uğrak noktaları arasında bulunuyor.

56 yıl önce inşa edildi! İşte Türkiye nin sıra dışı yeri... 1

"TÜRKİYE'DE BİR İLK VE ÖRNEK BİR KÖY"

Köyün ortasında ortak kullanım alanları bulunurken, evler bu merkezin çevresine halka şeklinde sıralanıyor. Planlı yapısı sayesinde farklı bir siluete sahip olan köy, Türkiye'deki kırsal yerleşimler arasında özgün bir örnek olarak öne çıkıyor.

56 yıl önce inşa edildi! İşte Türkiye nin sıra dışı yeri... 2

Kuşakkaya Köyü Muhtarı Hasari Oğuz, "Yaşanan heyelan sonrasında devletimiz burada bize yeni bir köy yaptı. Bu köyün böyle yuvarlak olmasına Selanik Projesi diyorlar. Türkiye'de bir ilk ve örnek bir köy. O dönem 82 ev yapıldı. Yuvarlak olarak projelendirilmesi çok güzel." dedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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