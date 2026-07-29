Quick Sigorta halka arzında talep toplama başladı

Quick Sigorta'nın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzında talep toplama süreci bugün başladı. 6 Ağustos’ta Borsa İstanbul'da QUICK işlem koduyla işlem görmeye başlayacak olan firma, halka arzdan elde edeceği kaynağı güçlü sermaye yapısını daha da pekiştirmek, sürdürülebilir büyümesini desteklemek, kurumsal yönetişim standartlarını geliştirmek, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışını daha ileri taşımak ve tüm paydaşları için uzun vadeli değer üretmek amacıyla değerlendirecek.

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) 31 Mart 2026 verilerine göre aktif büyüklük ve özsermaye bakımından sektörün ilk beş şirketi arasında yer alan firmanın, aktif büyüklüğü 101,5 milyar lira ve özsermayesi 25,1 milyar lira.

Quick Sigorta'nın halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,7 milyar lira, halka açıklık oranı ise yüzde 10,03 olacak. Halka arz fiyatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan bağımsız fiyat tespit raporunda ortaya konulan değerleme çalışmaları esas alınarak belirlendi. Bu kapsamda Quick Sigorta, yaklaşık 3,5 yıllık net dönem kârına karşılık gelen bir şirket değeri üzerinden halka arz ediliyor. Ortak satışı içermeyen bu halka arzla oluşturulan değerin önemli bölümü, sermaye artırımı yoluyla doğrudan şirket bünyesinde kalacak ve şirketin gelecekteki büyümesine katkı sağlayacak.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır