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57 başlıktan oluşuyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: YOİKK Eylem Planı hazırlandı, ilan tarihi belirlendi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.02.2024 16:54
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı’nı yarın kamuoyuna deklare etmeyi planladıklarını açıkladı.

57 başlıktan oluşuyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: YOİKK Eylem Planı hazırlandı, ilan tarihi belirlendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 57 başlıktan oluşan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı’nın kamuoyuna yarın ilan etmeyi planladıklarını söyledi.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Cevdet Yılmaz, eylem planının öncelikleri arasında, yatırım ortamı mevzuatında idari ve yargısal süreçlerin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi; sanayi yatırımı öncelikli yatırım yeri imkanlarının geliştirilmesi; hedef odaklı seçici yatırım finansmanı sağlanması; sanayide dijital ve yeşil dönüşümün hızlandırılması, mesleki eğitim ve iş gücü piyasalarındaki ihtiyaçların giderilmesi alalarında eylemlerin planlandığını açıkladı.


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Cevdet Yılmaz
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