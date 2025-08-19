FİNANS

5G için geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 'Bu ay içinde ilan etmeye çalışacağız'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesi hakkında açıklamada bulundu. Şartnameyi ay sonuna kadar yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, “Dediğim gibi inşallah ekim ayında da ihalesini yaparız. 2026'da da sinyal almaya başlayarak birkaç yıl içerisinde bütün ülkemizin tamamına 5G'yi yaygınlaştırmış oluruz." dedi.

Ufuk Dağ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesi için devam eden süreç hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'de faaliyet gösteren 3 operatörle defaatle ve uzun istişarelerde bulunduklarını belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"BU AY İLAN ETMEYE GAYRET GÖSTERECEĞİZ"

"Yine başta Avrupa olmak üzere dünyadaki 5G uygulamalarına, hangi şartlarda geçildiğiyle ilgili incelemelerde bulunduk ve bunun sonucunda da olması gerektiği gibi hem kamu faydasını düşünerek hem de bu operatörlerin yatırım yapma reflekslerini ya da yeteneklerini engellemeyecek şartları ortaya koyarak şartnameyi oluşturuyoruz. Bu şartnameyi bu ay ilan etmeye gayret edeceğiz.”

HEDEF BÜTÜN ÜLKEYE YAYMAK

Ekim ayında ihaleyi yapmayı hedeflediklerini, 2026'da da ise ilk sinyallerin alınacağını belirten Bakan Uraloğlu, 4 büyüklerin stadyumları ve İstanbul Havalimanı başta olmak üzere ve birçok tesiste de 5G'nin deneyimlenebildiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, “Dediğim gibi inşallah ekim ayında da ihalesini yaparız. 2026'da da sinyal almaya başlayarak birkaç yıl içerisinde bütün ülkemizin tamamına 5G'yi yaygınlaştırmış oluruz." dedi.

Anahtar Kelimeler:
5G Abdulkadir Uraloğlu
