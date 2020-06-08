6 ay ödemesiz düşük faiz kredi müjdesi! İşte detaylar....

Cumhurbaşkanlığı imzasını taşıyan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" koronavirüs vaka sayılarının hızla artığı Mart ayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Ekonomiyi canlandırmak için atılan adımlar ışığında vatandaşlara nefes olmak için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel temel ihtiyaç destek kredisi veriyor.

10 bin TL'ye kadar verilen destek kredisinin detayları ve kapsamı belli oldu. 36 ay taksit ve 6 ay geri ödemesiz verilen destek kredisi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki temel ihtiyaç desteği kredisi başvurusu nasıl yapılır? Destek kredisi nasıl alınır? İşte, kamu bankalarının verdiği destek kredisine dair detaylar...

HALKBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar için devreye sokulan bireysel temel ihtiyaç destek kredisi kapsamında hane haklı geliri 5 bin TL'den az olan Halkbank müşterilerine finansman destek sağlanır. Verilen desteğin temel amacı; gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri gibi ihtiyaçların karşılanmasıdır. Aylık %0.49 faiz oranıyla 6 ay ödemesiz, 3 aya varan vade seçenekleriyle 10 bin TL'ye kadar destek kredisi verilir.