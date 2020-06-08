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6 ay ödemesiz düşük faiz kredi müjdesi! İşte detaylar....

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.06.2020 11:43 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgının ülkemizde baş göstermesinden sonra devlet tüm kurum ve kuruluşları aracılığıyla topyekun bir mücadele başlattı. Bir yandan virüsün yayılma hızını kontrol altına alınmak için tedbir paketlerini açıklanırken diğer yandan da vatandaşlar için ekonomik kalkınma adımları atıldı. Açıklanan ekonomi paketinde ise devlet bankaları destek kredisi için kesenin ağzını açtı.

6 ay ödemesiz düşük faiz kredi müjdesi! İşte detaylar....

Cumhurbaşkanlığı imzasını taşıyan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" koronavirüs vaka sayılarının hızla artığı Mart ayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Ekonomiyi canlandırmak için atılan adımlar ışığında vatandaşlara nefes olmak için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel temel ihtiyaç destek kredisi veriyor.

10 bin TL'ye kadar verilen destek kredisinin detayları ve kapsamı belli oldu. 36 ay taksit ve 6 ay geri ödemesiz verilen destek kredisi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki temel ihtiyaç desteği kredisi başvurusu nasıl yapılır? Destek kredisi nasıl alınır? İşte, kamu bankalarının verdiği destek kredisine dair detaylar...

HALKBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar için devreye sokulan bireysel temel ihtiyaç destek kredisi kapsamında hane haklı geliri 5 bin TL'den az olan Halkbank müşterilerine finansman destek sağlanır. Verilen desteğin temel amacı; gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri gibi ihtiyaçların karşılanmasıdır. Aylık %0.49 faiz oranıyla 6 ay ödemesiz, 3 aya varan vade seçenekleriyle 10 bin TL'ye kadar destek kredisi verilir.

HALKBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ NASIL ALINIR?

Destek kredisi başvurularını şubeye gitmeye gerek kalmadan Halkbank internet şubesi ve Halkbank mobil şube üzerinden iletebilirsiniz.

Halkbank internet şubesinden kredi başvurusu yapmak için gerekli olan adımlar oldukça kolaydır: Kredi-Bireysel Kredini Kullan-Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi
Halkbank mobil bankacılık uygulamasından kredi başvurusu yapmak yalnızca birkaç tık sürer.: Krediler-Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama-Başvurularım-Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi

ZİRAAT BANKASI BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ

Koronavirüs tedbirleri ışığında alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Ziraat Bankası da yerini aldı. Buna göre; 6 ay ödemesiz ve 36 ay vadeli 10 bin TL'ye varan kredi imkanı sunulur.

ZİRAAT BANKASI BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ NASIL ALINIR?

Vatandaşların şubeye gitmeye gerek kalmadan kredi başvurusu yapmasına izin verilir. Ziraat Bankasının resmi internet sitesindeki bilgilere göre; internet şube veya Ziraat mobil uygulama, banka kartı olmak üzere alternatif seçenekler sunulmuştur.

Ziraat Bankası destek kredisi başvurusunu internet şube üzerinden yapmak için: Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları adımları takip edilmelidir.
Ziraat Mobil Bankacılık uygulamasından "Hemen Başvur" seçeneğiyle sisteme girilmelidir. Ardından aynı şekilde "Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları" adımları takip edilmelidir.

VAKIFBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında orta ve düşük gelirli müşterilere finansman destek sağlamak için Vakıfbank destek kredisi kampanyasını başlatmıştır. 10 bin TL'ye varan kredi imkandan yararlanmak için hane halkı gelirinin 5 bin TL'nin altına olması gerekir. 6 ayı ödemesiz olmak üzere eşit taksitli ve aylık %0.49 faiz oranıyla kredi verilecek.

VAKIFBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ NASIL ALINIR?

Vakıfbank şubelerine gitmeden Vakıfbank Mobil ve internet bankacılığı uygulamalarından kredi alınabilir.

Vakıfbank Mobil veya internet bankacılığı kanallarında kredi başvurusu yapmak için Başvurular-İhtiyaç Kredi Başvurusu menüsünden Kredi tipi olarak 6 ay ödemesiz dönemli destek kredisi seçilmelidir.

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