'6 aydır bu anı bekledik' diyen Bulgarlar Edirne’ye akın etti

Bulgaristan’ın korona virüs salgınında Türkiye'den dönüşlerde vatandaşlarına karantina uygulamasını ve PCR testi zorunluluğunu kaldırmasının ardından yüzlerce Bulgaristan vatandaşı sabahın ilk saatlerinden itibaren alışveriş yapmak için soluğu Edirne’nin Ulus Pazarı’nda aldı.

Bulgaristan’da korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 6 ay önce alınan kararla birlikte, Türkiye’ye gelen Bulgaristan vatandaşlarına test zorunluluğu ve karantina uygulaması getirilince çok sayıda vatandaş Edirne’ye gelemedi. Geçen hafta bu zorunluluğun kaldırılmasıyla birlikte Edirne’ye adeta akın eden Bulgaristan vatandaşlarının bugünkü ilk adresi Ulus Pazarı oldu. Yüzlerce Bulgaristan vatandaşının Edirne’ye gelmesiyle birlikte kent merkezinde hareketlilik yaşanmaya başladı.

'6 AYDIR BU ANI BEKLEDİK, EDİRNE'NİN HER ŞEYİNİ ÇOK ÖZLEDİK'

Edirne’ye gelip alışveriş yapmak için 6 aydır bu anı beklediğini söyleyen Bulgaristan vatandaşı, Edirne’yi çok özlediğini söyledi. Bir başka Bulgar vatandaşı da, Edirne’nin her şeyini çok özlediklerini ifade ederek, “Yemesini, gezmesini, alışverişini çok özledik. Gelmeye devam edeceğiz” dedi.