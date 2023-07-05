FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 6 AYLIK ENFLASYON FARKI 2023: 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK son dakika açıklamasında

6 AYLIK ENFLASYON FARKI 2023: 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK son dakika açıklamasında

05.07.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 aylık enflasyon farkı belli oluyor. memur ve emekli zammında belirleyici etken olan 6 aylık enflasyon farkı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. Diğer kamu çalışanları için ise görev, unvan, derece ve mesleki kariyer gibi unsurlara göre kademeli artış gerçekleştirilecek. Şu an için 7.500 TL olan en düşük emekli maaşının Temmuz ayında yapılacak zam ile artması bekleniyor. Peki 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI 2023: 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK son dakika açıklamasında

6 aylık enflasyon farkı memur ve emekli zammı için büyük önem arz ediyor. 6 aylık enflasyon farkı ve TÜİK enflasyon oranı günün en çok sorgulanan konu başlıkları arasında yer alıyor. Ocak-Haziran ayları arasındaki enflasyon verilerini kapsayan rakamlar belli olacak. Rakamlar en düşük memur maaşı ile emekli maaşı tutarına yön verecek. Öte yandan TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranı ile rakamın netleşeceğini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklamasında "Enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı. Peki 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

iStock-1414584267

6 ENFLASYON FARKI NE KADAR?

6 aylık enflasyon farkı henüz açıklanmadı. Ocak-Haziran ayları arasındaki enfasyon verilerini kapsayan rakamlar belli olduğunda haberimize eklenecektir.

TÜRK LİRASI (389)

6 ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 aylık enflasyon farkı merak konusu oldu. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı tespit edilecek.

Haziran ayı enflasyonu oranı TÜİK tarafından 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

Böylelikle memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı oranı belli olacak.

TÜRK LİRASI (329)

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

5 aylık enflasyon oranına göre;

5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Haziran ayı enflasyonu ile memur emekli maaşı Temmuz zammı için nefesler tutulduHaziran ayı enflasyonu ile memur emekli maaşı Temmuz zammı için nefesler tutuldu
Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğizErdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz
Merkez Bankası ‘karar verildi’ diyerek duyurduMerkez Bankası ‘karar verildi’ diyerek duyurdu

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisini paylaştı! "Bu kız küçük değil mi?" yorumları geldi

Sevgilisini paylaştı! "Bu kız küçük değil mi?" yorumları geldi

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Çocuk istismarı suçundan aranıyordu! Arabasında 6 çocukla yakalandı

Çocuk istismarı suçundan aranıyordu! Arabasında 6 çocukla yakalandı

2000 yıllık esere aşkını ilan edecekti! İsimlerini yazarken yakalandı

2000 yıllık esere aşkını ilan edecekti! İsimlerini yazarken yakalandı

Dagi'de net %50 indirim ve 1 alana 1 hediye fırsatı

Dagi'de net %50 indirim ve 1 alana 1 hediye fırsatı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.