6 AYLIK ENFLASYON FARKI 2023: 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK son dakika açıklamasında

6 aylık enflasyon farkı memur ve emekli zammı için büyük önem arz ediyor. 6 aylık enflasyon farkı ve TÜİK enflasyon oranı günün en çok sorgulanan konu başlıkları arasında yer alıyor. Ocak-Haziran ayları arasındaki enflasyon verilerini kapsayan rakamlar belli olacak. Rakamlar en düşük memur maaşı ile emekli maaşı tutarına yön verecek. Öte yandan TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranı ile rakamın netleşeceğini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklamasında "Enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı. Peki 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

6 ENFLASYON FARKI NE KADAR?

6 aylık enflasyon farkı henüz açıklanmadı. Ocak-Haziran ayları arasındaki enfasyon verilerini kapsayan rakamlar belli olduğunda haberimize eklenecektir.

6 ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 aylık enflasyon farkı merak konusu oldu. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı tespit edilecek.

Haziran ayı enflasyonu oranı TÜİK tarafından 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

Böylelikle memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı oranı belli olacak.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

5 aylık enflasyon oranına göre;

5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26



