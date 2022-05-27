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6 aylık enflasyon farkı beklenmedi: Bir paket sigaranın 15,73 lirası vergi oldu!

27.05.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigarada ÖTV’yi yüzde 10 alkollü içeceklerde ise yüzde 25 arttıran karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece alkolün yılbaşından bu yana vergisinde yüzde 84,2, sigaranın vergisinde ise artış yüzde 61 oldu. Karar sonrası 1 paket sigaranın vergisi 14,39 liradan, 15,73 liraya yükseldi.

6 aylık enflasyon farkı beklenmedi: Bir paket sigaranın 15,73 lirası vergi oldu!

Alkol ve sigara için Resmi Gazete’den duyurulan karar göre ÖTV artış oranları 6 aylık enflasyon rakamlarını beklemeden sürpriz bir şekilde arttırıldı. Buna göre alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken, sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 liradan 602,48 liraya yükseltildi. 1 litre rakının vergisi 64 lira artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 lira oldu. Sigarada 0,71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0,79 lira oldu. 1 paket sigaradan alınan ÖTV 1,69 lira arttı.

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı, sigara ve alkole ÖTV zammı! İşte sigara ve alkol fiyatlarında son durum...SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı, sigara ve alkole ÖTV zammı! İşte sigara ve alkol fiyatlarında son durum...

Dünya’nın hesaplamalarına göre, yılbaşında 326,99 liradan 481,9 liraya yükseltilen saf alkolün vergi tutarı, yüzde 25’lik artışla 602,48 liraya yükseltildi. Bu kalemde yılbaşından bu yana toplam artış yüzde 84,2 oldu. Saf alkolden yüzde 45 alkol derecesiyle üretilen 1 litre rakının matrahı ise 216,89 liradan 271,11 liraya çıkmış oldu. Buna yüzde 18 KDV’nin eklenmesiyle bulunan 48,79 liranın da eklenmesiyle 1 litre rakının KDV’li fiyatı da 255 lira 93 kuruştan, 319 lira 90 kuruş oldu. Rakı yanı sıra, bira, şarap, cin, votka, likör gibi ürünlerin vergi ÖTV’si de yüzde 25 artırıldı.

SİGARADA 6 AYLIK VERGİ YÜZDE 61 ARTTI

Öte yandan vergilendirme yöntemi içkiye göre farklı olan sigarada, son yapılan yüzde 10’luk artışla birlikte yılbaşından bu yana vergideki toplam artış oranı yüzde 61’in üzerine çıkmış oldu. Yılbaşında sigara vergisi, Temmuz-Aralık 2021 dönemine ilişkin Yİ-ÜFE oranında otomatik artırılarak 9.76 liradan 14.39 liraya yükseltilmişti. Yeni düzenlemeyle maktu vergi tutarında yüzde 10 artış yapılarak 1 adet sigaranın vergisi 0,71 liradan, 0.78 liraya çıktı. 20 sigaradan oluşan bir paketin vergisi ise 14,39 liradan, 15.73 liraya yükseldi.

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Bunun dışında sigarada paket başına alınan asgari maktu vergi tutarı da 0.71 liradan, 0.79 liraya çıkarıldı.

Sigarada yürürlükteki vergi oranı yüzde 63 seviyesinde. Sigara üreticilerinin satış fiyatı üzerinden yüzde 63 oranında bir vergi hesaplanıyor ve bu tutara paket başına 0,79 lira maktu vergi ekleniyor. Bu yöntemle bulunan miktar 15.73 lira olarak hesaplanan asgari maktu vergi tutarından az olamayacak.

SİGARAYA YILBAŞINDAN BU YANA 8 LİRA ZAM

Sigaraya yıl başından bu yana 8 liralık zam yapılmıştı. Buna göre geçtiğimiz haftalarda yapılan son zamla birlikte en düşük sigara fiyatı 25,50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 40 TL olmuştu.


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