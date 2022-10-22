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6 bin liraya kadar destek verilecek! Bakan Nebati duyurdu: Küçük ölçekli balıkçılar...

22.10.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıları desteklediklerini belirterek, 6 bin liraya kadar destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Nebati kadın gemi sahiplerine ise bu rakanların yüzde 25 daha fazla destek verileceğini açıkladı.

6 bin liraya kadar destek verilecek! Bakan Nebati duyurdu: Küçük ölçekli balıkçılar...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar için destek paketinin detaylarını açıkladı. Buna göre 0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3 bin 500 lira, 5,0-7,99 metre balıkçı gemileri için 4 bin 250 lira, 8,0-9,99 metre balıkçı gemileri için 5 bin 250 lira 10,0-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6 bin lira ödeme gerçekleştirileceğini ifade etti.

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KADIN GEMİ SAHİPLERİNE YÜZDE 25 DAHA FAZLA DESTEK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıları desteklediklerini belirterek, 0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3 bin 500 lira, 5,0-7,99 metre balıkçı gemileri için 4 bin 250 lira, 8,0-9,99 metre balıkçı gemileri için 5 bin 250 lira 10,0-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6 bin lira ödeme gerçekleştirileceğini ve kadın gemi sahiplerine birim destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlasının verileceğini aktardı.

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Nureddin Nebati

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