6 bin liraya kadar destek verilecek! Bakan Nebati duyurdu: Küçük ölçekli balıkçılar...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar için destek paketinin detaylarını açıkladı. Buna göre 0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3 bin 500 lira, 5,0-7,99 metre balıkçı gemileri için 4 bin 250 lira, 8,0-9,99 metre balıkçı gemileri için 5 bin 250 lira 10,0-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6 bin lira ödeme gerçekleştirileceğini ifade etti.

KADIN GEMİ SAHİPLERİNE YÜZDE 25 DAHA FAZLA DESTEK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıları desteklediklerini belirterek, 0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3 bin 500 lira, 5,0-7,99 metre balıkçı gemileri için 4 bin 250 lira, 8,0-9,99 metre balıkçı gemileri için 5 bin 250 lira 10,0-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6 bin lira ödeme gerçekleştirileceğini ve kadın gemi sahiplerine birim destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlasının verileceğini aktardı.

