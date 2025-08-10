FİNANS

6 bin TL iade aldı! e-Devlet'ten yapılabiliyor 'Tuhaf gelecek ama...'

Restoranlardaki servis ücreti bir süredir vatandaşın gündemindeki konulardan bir tanesiydi. Bununla ilgili avukat Metehan Meşeli, harekete geçerek tüketici hakem heyetine başvurdu. Meşeli "13 restorandan size çok belki de tuhaf gelecek ama 6 bin lira gibi biz bir servis ücreti geri iade aldık" dedi. Peki, servis ücreti nasıl geri alınır, başvuru nasıl yapılır ve ne kadar sürede iade olur? İşte tüm detaylar...

Hande Dağ

Restoranların adisyonlara eklediği hizmet bedelleri bir avukatın başvurusuyla yeniden gündem oldu. Avukat, 13 farklı restoranda servis ücreti adı altında kendisinden talep edilen ücretlerin iadesi için tüketici hakem heyetine başvurdu ve o ücretleri geri almayı başardı. Peki, tüketiciler servis ücretini ne kadar sürede geri alabiliyor ve nasıl başvuru yapılacak? İşte detaylar...

ATV Haber'de yer alan habere göre; avukat Metehan Meşeli "Burada bir haksız kazanç elde ediliyor restoranlar tarafından" ifadelerini kullandı. Avukat Metehan Meşeli, kendisinden servis ücreti adı altında para alan o restoranların peşine düştü ve tüketici hakem heyetine başvurdu.

"TUHAF GELECEK AMA 6 BİN TL SERVİS ÜCRETİ GERİ İADE ALDIK"

Meşeli "13 restorandan size çok belki de tuhaf gelecek ama 6 bin lira gibi biz bir servis ücreti geri iade aldık" dedi. Bazı restoranların müşteriden habersizce hesaba servis ücreti eklediği belirtilirken üstelik bu ücretin menüde yazmadığı ve müşterinin onayının alınmadığı belirtildi. İşte o hesaba eklenen yüzde 10 ila yüzde 20 arasındaki servis ücretlerinin tüketici kanununa aykırı olduğu vurgulandı.

"AÇIK BİR ŞEKİLDE BİLGİ VERİLMESİ LAZIM"

Meşeli "Tüketici kanunu gereği siz bir restorana, bir mağazaya ya da herhangi bir alışveriş yapacağınız yere girdiğiniz zaman size ödenecek tüm bedeller hakkında açık bir şekilde bilgi verilmesi lazım" şeklinde konuştu. Konuyla ilgili harekete geçen Avukat Metehan Meşeli, tüketici hakem heyetine yaptığı tüm başvurulardan olumlu yanıt aldı, birçok restoran o ücreti iade etti.

Meşeli "Etmeyen restoranlar oldu. Bunları da icra takibi vesilesiyle gene tahsil etme avantajı elde etmiş bulunuyoruz" dedi.

SERVİS ÜCRETİ NASIL GERİ ALINIR?

Peki, servis ücreti nasıl geri alınır? Servis ücretini geri almak için adisyon ve fiş fotoğraflarıyla e-devlete girmenin yeterli olduğu belirtilirken Meşeli "Tüketici hakem heyetlerine başvuru işlemine tıklayıp firma bilgilerini, kendi bilgilerini ve fişleriyle beraber adisyonlarını doldurup rızam olmamasına rağmen benden servis ücreti alındı demeleri takdirinde ücretleri iade olacaktır" dedi.

SERVİS ÜCRETİ NE KADAR SÜREDE GERİ ALINIR?

Peki, tüketiciler servis ücretini ne kadar sürede geri alabiliyor? Bununla ilgili Meşeli "Bir buçuk ay içerisinde kararı çıkarıyorlar. Buna belli bir itiraz süresi bırakıyorlar 2 haftalık. 2 ayın sonunda siz bedeliniz hesabınıza yatmış oluyor" şeklinde konuştu.

