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'6 bin TL vermek yerine 400 TL'ye...' Fiyatlar yükselince o moda oldu! Uçan fiyatlara çareyi onda buldular

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
05.11.2024 08:55
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Spor ayakkabı fiyatları, gelen zamların ardından iyiden iyiye cep yakmaya başladı. Spor ayakkabı fiyatları 5 bin TL, 6 bin TL civarlarına gelirken vatandaş da çareyi eski ayakkabılarını kuru temizlemeciye vermekte buldu. Spor ayakkabılarını kuru temizlemecide temizletmek adeta moda olurken bu yöntemle eski ayakkabılar yeni gibi oluyor. Ayakkabılar eskisinden yeni hale gelirken kuru temizlemeciler "6 bin TL vermek yerine 400 - 500 TL'ye eskimiş, kirlenmiş ayakkabısını bizde temizletiyor" dedi.

'6 bin TL vermek yerine 400 TL'ye...' Fiyatlar yükselince o moda oldu! Uçan fiyatlara çareyi onda buldular

Ayakkabıların özellikle de spor ayakkabıların el yakan fiyatları nedeniyle kuru temizleme moda oldu ve ortalama 500 liraya temizlenen ayakkabılar eskisinden yeni hale geliyor.

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"FİYATLARDAKİ YÜKSELİŞLER İNSANLARI BUNA İTİYOR"

Show Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan kuru temizlemeciler "Ayakkabı fiyatlarındaki bu çok yükselişler insanları buna itiyor" dedi. Bir başkası da "Eski ayakkabıyı, yenisini almaktan ziyade temizletmeyi tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

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Ayakkabı fiyatları uçuşa geçti, bütçesini düşünenler çareyi kuru temizlemede buldu. Normal bir ayakkabının fiyatının 4 - 5 bin TL'den başladığı vurgulanırken ortaya ciddi bir fiyat farkı olduğu, bu yöntemle minimum yüzde 90 tasarruf edileceği belirtildi.

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BİRİ 6 BİN TL, DİĞERİ 400 TL

Kuru temizlemelerde ayakkabılar yıkanıyor, parlatılıyor ve eskisinden yeni hale getiriliyor. Kuru temizlemeciler "4 bin TL, 5 bin TL, 6 bin TL vermek yerine 400 - 500 TL'ye eskimiş kirlenmiş ayakkabısını bizde temizletiyor." derken vatandaşlar da "Kuru temizleme maliyeti gerçekten de uygun geliyor, bütçeme de fayda sağlıyor" ifadelerini kullandı.

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"EN BÜYÜK AVANTAJ TEMİZLENEBİLİR OLMASI"

Müşteri tarafından gönderilen ayakkabılar birkaç işlemden geçiyor ve sıfırdan farksız oluyorlar. İşin sırrını ise kuru temizlemeciler "İlacımızla spreyleyip daha sonra da yine yumuşak fırçamızla temizliyoruz ve kirler akıyor" sözleriyle anlattı. Kuru temizlemeciler "Spor ayakkabılarındaki en büyük avantaj temizlenebilir olması, uzun süre giymek için bunu yapmak zorundasın" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
spor ayakkabı fiyat temizlemek
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