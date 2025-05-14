6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından 'En korkutucusu' diyerek duyurdu! 'Burada büyük deprem olursa şaşırmam' Deprem uzmanı 6 ilin ismini verdi

23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından sarsıntılar bir kez daha en çok konuşulan konular arasına girdi. Dün gece ise Akdeniz'de yine şiddetli bir deprem meydana geldi. Muğla açıklarından 01.51'de yaşanan deprem Türkiye'de de çok sayıda ilde hissedildi. Depremin ardından olumsuz bir durumun olmaması ise sevindirdi.

"MAALESEF EN KORKUTUCU DEPREM"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Muğla açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremi CNN Türk canlı yayınında Kaan Temeltaş'a değerlendirdi.

Pampal'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde;

Bu deprem maalesef en korkutucu, en önemli fay hattı diyelim... Güneydeki hemen Girit'in Rodos'un depremin olduğu yerin yakın güneyinden geçen Afrika levhasıyla Anadolu levhacığının çarpışma hattı sınırı, dalma batma zonu, yani Afrika levhası buradan kuzeye doğru Ege'nin altlarına doğru dalıyor. Dalan kısım aşağı doğru yiyip yukarı doğru yükseliyor ve bunun sonuncunda volkanik faaliyet başlıyor. Bunun zaten bu bölgede Santorini civarında yaşadık, bütün yaz boyunca biliyorsunuz sonbaharda daha doğrusu bu konuyu konuştuk.

DAHA ÖNCE 7'LİK DEPREM GÖRDÜ

Depremlerde, deprem fırtınası şeklinde yaşandı. MÖ. 1600'de o Santorini'nin patlaması büyük kayıplar, adaların yok olması, 1650'de yine benzer patlama. 2011'deki deprem fırtınası ve 1956'da 7'lik deprem var o bölgede, Girit'in hemen kuzeyinde bu bölge.

Burası Afrika-Anadolu levhasının sınırı. Avrasya levhasıyla Afrika'nın sınırında. Bu bölgede tarihsel dönemde yani MS'yi alın 309'dan itibaren 1956'ya kadar 7 tane çok yıkıcı deprem var.

"BURADA BÜYÜK DEPREM OLURSA ŞAŞIRMAYIZ"

8-8.5'u bulan depremler büyüklük olarak, şiddet değil. Çok büyük... Levha sınırlarından zaten bu tür depremler beklenir. Biraz derin odaklı ama çok yıkıcı. Ancak karar sınırlarımıza mesafeli olduğu için doğrudan etkisi yani sarsmayla verdiği zarardan ziyade ikincil etkisi dediğimiz tsunami olayları ortaya çıkar. Ve başta bu yakın adalarda olmak üzere bizim sınırlarımızda, kıyılarımızda tsunami hasara yol açar. Geçmişte bunu yapmış çünkü. O bakımdan burası kıpır kıpır. Burada büyük deprem olursa bu sürpriz olmaz, buna şaşırmayız. Bu hat Yunanistan'a doğru devam eder.

DAHA YIKICI DEPREMLER OLABİLİR

Arap levhasıyla Afrika levhasının sınırını da Ölüdeniz fayı ve Doğu Anadolu fayı oluşturur. 6 Şubat'ta bu fay maalesef bu sınırda meydana gelen 7.8, 7.6'lık depremler. Böyle bir sınırda oldu. O bakımdan bu depremler metamelidir. Bu bölgede meydana gelecek depremler 6 ile 7 ile kalmayabilir. Daha yıkıcı daha büyük 8-8.5'a varıcı depremler olur. Yine ikinci etkileri de hasara yol açabilir.

TÜRKİYE'DEKİ DEPREMLERLE İLGİSİ VAR MI?

Yunan ERT kanalına konuşan Jeoloji Profesörü ve Yunanistan Deprem Planlama ve Koruma Örgütü (OASP) Başkanı Efthymios Lekkas ise Santorini ve Türkiye’deki depremlerle olası bir bağlantı olup olmadığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi;

"Santorini’deki depremlerle hiçbir bağlantısı yok, tamamen farklı bir jeotektonik yapı söz konusu ve Türkiye'deki depremle de hiçbir ilgisi yok. Bu tamamen farklı bir jeodinamik ortam. Biz şu anda Yunan yayı üzerindeyiz, Santorini'deki depremler ise tamamen farklı bir ortamda, volkanik yayda gerçekleşiyor. Türkiye'deki depremler ise Anadolu fay hattı boyunca meydana geliyor" dedi.

BİR UYARI DA 6 İL İÇİN GELDİ

Gece yarısı yaşanan sarsıntıyla ilgili Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 6 il için uyarı geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Bektaş, Girit Fayı'nın, yaşanan 6 büyüklüğündeki depremle birlikte Uşak Fay Bloku'nu zorlamaya devam ettiğini söyleyerek, bu depremin Ege deprem kümesine stres transferi yaptığını söyledi.

Prof. Dr. Osman Bektaş, şunları kaydetti:

"GRİT FAYI M 6 DEPREMİYLE UŞAK FAY BLOĞUNU ZORLAMAĞA DEVAM EDİYOR ! Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına itilmesinden kaynaklanan stres Grit Fayı ile M 6 depremini oluşturmuş ve Kuzeydoğuya, Uşak Fay Bloğuna ve üzerindeki EGE DEPREM KÜMESİNE stres transferi yapmıştır.

EGE DEPREM KÜMESİNE DİKKAT! Son yüzyılda Uşak Fay Bloğu üzerinde 5 adet M 6-7 deprem üretimiyle oluşan EGE DEPREM KÜMESİ Batıda İzmir-Manisa, Doğuda Afyon-Isparta, Kuzeyde Kütahya, Güneyde Muğla'ya doğru genişleme eğilimi göstermektedir. Grit M6 depremi bu olasılığı artırmıştır."