6 Ekim Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından haftanın ilk gününde gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı, eylül ayına ilişkin reel efektif döviz kuru ile fiyat gelişmeleri raporuna çevrildi. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasıyla haftaya pozitif başladı. Fed'in bu hafta yayımlayacağı toplantı tutanakları da piyasaların odağında yer alacak.

ALTINDA YENİ REKOR

Altının onsu, bugün, Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi ve ABD'de federal hükümetin kapanması sonrasında yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle 3 bin 945,1 dolarla rekor tazeledi. Şu sıralarda altının onsu cuma günkü kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 3 bin 929 dolar seviyelerinde bulunuyor.

PETROL

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, kasım ayında üretimi beklentiler dahilinde günlük 137 bin varil artırma kararı aldı. Brent petrolün varili ise şu sıralarda yüzde 1,6 artışla 65,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, 137 bin varilin ılımlı bir artış kararı olduğunu ve bunun da petrol fiyatlarını desteklediğini söyledi.

BU HAFTA GÖZLER GELECEK VERİLERDE

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ekim Sentix yatırımcı güven endeksi ile perakende satışlar verilerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, bu hafta yurt içinde hazine nakit dengesi, sanayi üretimi verilerinin yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının toplantı tutanaklarının Almanya'da fabrika siparişleri ve sanayi üretim verilerinin takip edileceğini kaydetti. Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Fed'in bu hafta yayımlayacağı toplantı tutanakları da piyasaların odağında yer alacak.

BITCOIN

ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle oluşan risk artışının etkisiyle Bitcoin, 125 bin 500 doları aşarak rekor tazeledi. Böylece Bitcoin’in fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin dostane düzenlemeleri ve kurumsal yatırımcıların güçlü talebiyle gelen 14 Ağustos’taki 124 bin 480 dolarlık rekorunu yeniledi. ABD hisse senetlerinde son günlerdeki yükselişler ve Bitcoin ile bağlantılı borsa yatırım fonlarına yeniden girişlerin desteği de söz konusu yükselişte etkili oldu.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır