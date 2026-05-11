6 gün karanlıkta kaldılar! Sebebi pes dedirtti: 'Planlı kesinti sandık'

Antalya'da, Osman A.'nın elektrik dağıtım şirketine 160 bin lira borcu nedeniyle binadaki tüm dairelerin elektriği kesildi. Kendilerine ait abonelikleri olup, faturalarını düzenli ödeyenler, bu karar nedeniyle 6 gün karanlıkta kaldı.

Kepez ilçesinde Rüveyda ve Hikmet Kara çifti ile otizmli oğulları Kerem'in yaşadığı evin elektriği, 17 Nisan’da akşam saatlerinde kesildi. Kara ailesi, uzun süre elektrik gelmeyince aboneliğin sahibi olan avukat kızları Kübra Nur Çetin'e bilgi verdi. Rutin bir kesinti olduğunu düşünen Çetin, elektrik dağıtım şirketini arayarak bilgi almak istedi.

TÜM BİNANIN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Çetin'e, bina sahibi Osman A.'nın 2024 yılından bu yana ödenmeyen faturaları ve kaçak kullanım nedeniyle tüm binanın elektriğinin kesildiği söylendi.

Osman A.'nın 160 bin liraya ulaşan borcu nedeniyle tüm abonelerin elektriğinin kesilmesiyle bina sakinleri karanlıkta kaldı. Kara ailesinin otizmli çocukları Kerem, karanlık nedeniyle ataklar geçirirken 2 gün sonra gireceği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) da hazırlanamadı. Elektrikleri açtırmak için çaba gösteren Avukat Çetin, sonuç alamayınca mahkemeye başvurdu. 6 gün sonra elektrik bağlantısını sağlayabilen Çetin, elektrik dağıtım şirketi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'PLANLI KESİNTİ SANDIK'

Aboneliğin 2021 yılından bu yana kendi üzerine olduğunu söyleyen Avukat Kübra Nur Çetin, “Bina sahibi adına kayıtlı 5 daire bulunduğunu öğrendik. Bundan haberimiz yoktu. Bu abonelik adına 2024 yılından bu yana borç birikmiş ve bu borçtan dolayı, tüm binanın elektriği kesildi. Benim ailemin de yaşadığı binada, dolayısıyla elektrik kesildi. Biz normal bir kesinti olduğunu düşündük. Hafta sonu yapabileceğimiz şeyler de kısıtlıydı ve kimseye ulaşamadık. Ben kendilerine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla bilgilendirme yazısı yazdım. Görmelerine rağmen yanıt alamadım" dedi.

'KESİNLİKLE ELEKTRİK VERİLMEYECEĞİ SÖYLENDİ'

Çetin, “Görüşmeye gittiğimde tavırları çok çirkindi. Borçtan dolayı kaçak kullanıma düştüğü söylendi. Kaçak kullanım söz konusuysa abonenin elektriğinin kesilmesi gerekiyor. Bunu kendilerine söylediğimde kesinlikle elektrik verilmeyeceğini, bu abone borcunu öderse tüm binaya elektriğin verileceği söylendi. Bunun hukuka aykırı olduğunu belirttim. Fakat dinlemediler. Ben de artık mahkemeye başvurmam gerektiğine karar verdim. İki gün içerisinde ihtiyati tedbir kararımızı aldık. Çarşamba günü kendilerine götürdüm bu kararı. Çarşamba günü akşam 6'da elektrik gelmişti. Borç sahibi dışındaki tüm kullanıcılara, abonelere elektrik verilmiş oldu" diye konuştu.

OTİZMLİ KARDEŞİ SINAVA BAŞKA YERDE GİRDİ

6 gün elektriğin kesik olduğunu belirten Çetin, “Dolapta, buzdolabında kurtarabildiğimiz şeyleri kurtardık fakat maddi zararımız da var. 19 yaşında otizmli erkek kardeşim var. Kendisinin normal bireyler dışında hareketleri oluyor tabi ki, farklı korkuları var. Bu sebeple akşamları hiçbir şekilde lavaboya giremedi. Onun dışında yine sinir krizleri oldu, öfke krizleri, öfke patlamaları yaşadı. Pazar günü kardeşimin EKPSS sınavı vardı. Öncesinde elektrik yoktu evde. Ne bir tekrar yaptırabildik ne bir konu çalışabildik, hiçbir şey yapamadık. Sınava gireceğinin bilincinde bile değildi artık o kadar kötü etkilenmişti bu durumdan" dedi.

'HUKUKA AYKIRI TALİMATI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ'

Yaşadıkları duruma anlam veremediklerini söyleyen Çetin, “Sadece bir kişinin borcu nedeniyle birçok kişinin cezalandırılması kabul edilemez bir durum. Bir şahsın borcu sebebiyle, abonesi olduğum, vatandaşı olduğum, faturalarını düzenli ödediğim bir kurum tarafından verilen hukuka aykırı talimatı kesinlikle kabul etmiyoruz. Kendileri hakkında her türlü soruşturmanın yürütülebilmesi için başvurumuzu da yaptık. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bu şekilde özen yükümlülüğüne aykırı davranarak, hukuka aykırı talimat veren yetkililer hakkında hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

'KAMU YARARI GÖZETİLMESİ ZORUNLUDUR'

Çetin'in avukat eşi Emre Çetin ise “EPDK'ya ve ilgili yönetmeliklere göre kaçak kullanım varsa, sadece kaçak kullanım yapan aboneliklere işlem uygulanması gerekiyor. Tüm binanın mağdur edilmemesi gerekiyor, bu kabul edilebilir bir şey değil. Ayrıca elektrik hizmetleri, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarıyla kamu hizmeti niteliği taşıyan ve toplumsal yaşamın zorunlu bir ihtiyacı olarak kabul edilen temel haktır. Özelleştirilse bile bu hizmetin sürekliliği ve kamu yararı gözetilmesi zorunludur. Bu yüzden hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Elektrik dağıtım şirketi yetkilileri ise Osman A. adına olan enerji bağlantısının daha önce kaçak şekilde açılması nedeniyle, can ve mal güvenliğini tehlikeye atabileceği için tüm binanın elektriğinin kesildiğini belirtti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

