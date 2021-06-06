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6 Haziran 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları | 6 Haziran 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

06.06.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mlli Piyango İdaresi tarafından bugün çekilecek olan Süper Loto çekilişi sonuçları şimdiden merak konusu oldu. Şans oyunu sevenler tarafından her hafta sıkı bir şekilde takip edilen Süper Loto'nun 6 Haziran tarihli sonuçları araştırılıyor. Devreden büyük ikramiye tutarının 24 milyon 712 bin lira olan çekiliş Milli Piyango TV üzerinden canlı izleyebilecek. Peki 6 Haziran 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları yayınlandı mı? İşte detaylar...

6 Haziran 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları | 6 Haziran 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Haftada 3 defa çekilen Süper Loto'nun bu haftanın son çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Devreden büyük ikramiye tutarının tam 24 milyon 712 bin lira olduğu çekilişte çıkacak şanslı rakamlar şimdiden merak konusu oldu. Şans oyunu tutkunları tarafından heyecanla beklenen çekiliş sonuçlarının çekilip, çekilmediği araştırılmaya başlandı. Süper Loto hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 6 Haziran 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları...

6 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 6 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bugün saat 21:30’da gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. İşte 6 Haziran tarihinde çekilen uğurlu rakamlar:

*46 - 32- 34- 16- 4 -29

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango oynayanların ve şans oyunu severlerin ilgiyle takip ettiği Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçerek oynanmaktadır. Seçilmiş olan her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır. İşaretleme yapmayı tercih etmeyenler ise kolonun altında bulunmakta olan “SEN SEÇ” butonunu kullanarak, terminalin rastgele 6 numara seçmesini sağlamaktadır.

6 Haziran 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları | 6 Haziran 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Süper Loto'da bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilmektedir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirmektedir. Oyuncular altıdan daha fazla rakam seçerek oluşturulabilecek bütün kombinasyonları ayrı kolonlar şeklinde otomatik olarak üretirler. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet adı verilir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

6 Haziran 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları | 6 Haziran 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

NE KADAR KAZANÇ SAĞLANIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Süper Loto'da şansınızı denemek için aşağıdaki linke tıklayarak oynayabilirsiniz...

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Anahtar Kelimeler:
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