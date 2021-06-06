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6 Haziran 22 ayar bilezik fiyatı |14 ayar ve 22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

06.06.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 ayar ve 22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar? sorusunun cevabı araştırılıyor. Yastık altında saklamak isteyen, düğünü olan veya almak isteyen vatandaşlar 6 Haziran 22 ayar bilezik fiyatını sorguluyor. İşte ayrıntılar...

6 Haziran 22 ayar bilezik fiyatı |14 ayar ve 22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

14 ayar ve 22 ayar bilezik gram fiyatı araştırılıyor. Altın son zamanlardaki yükselişle birlikte en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Doların yükselişi altının yükselişine de etki etti. Son zamanlarda vatandaşlar altın alımına yöneldi. Düğün kısıtlamasının kaldırılmasıyla vatandaşlar altın bilezik fiyatlarını araştırmaya başladı. Aksesuar için kullanacaklar, yastık altında saklayacaklar ve yatırımcılar 6 Haziran 22 ayar bilezik fiyatını araştırılıyor. Peki 14 ayar ve 22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

14 AYAR VE 22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı 474,52 satış fiyatı ise 506,87 oldu. 14 ayar bilezik gran fiyatı ise 471,83 - 504,08 oldu.

6 Haziran 22 ayar bilezik fiyatı |14 ayar ve 22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın yıl başından beri gelen düşüş trendini mart ayında kırarak hızlı bir yükseliş kaydetti. Bu yükselişe hem ons altına gelen talep hem de doların yükselmesi etkili oldu.

Gram altın mart ayında 428-392 arasında gidip gelmekteydi. Düşüş trendinin bozulmasıyla alımlar hız kazandı. Geçtiğimiz aylarda yaptığı 530 zirvesini tekrar denedi. Gram altın, haftayı çok kritik bölge olan 525,97'de kapattı.


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