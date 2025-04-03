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6 yıl sonra bir ilk! Bakan Şimşek alınan kararı duyurdu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
03.04.2025 18:12
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6 yıl aradan sonra bugün Belçika'nın başkenti Brüksel’de Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısı yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısının ülkemizde yapılması kararlaştırıldı" dedi.

6 yıl sonra bir ilk! Bakan Şimşek alınan kararı duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısını 6 yıl aradan sonra bugün Brüksel’de çok yapıcı bir atmosferde gerçekleştirdik. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısının ülkemizde yapılması kararlaştırıldı." dedi.

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Bakan Şimşek şunları ifade etti:

"Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısını 6 yıl aradan sonra bugün Brüksel’de çok yapıcı bir atmosferde gerçekleştirdik.

AB’li mevkidaşlarımızla yaptığımız verimli toplantılarda ekonomik ilişkilerin geliştirilerek işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik görüş birliği oluştu. Ayrıca Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve vize kolaylığı hususları ele alındı.

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Avrupa merkezli uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerin daha da derinleştirilmesi değerlendirildi.

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısının ülkemizde yapılması kararlaştırıldı."

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Mehmet Şimşek
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