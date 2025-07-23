600 bin çalışanın gözü kulağı bu haberde! Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme: Zam teklifi geri çekildi!

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde zam teklifiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 2025 yılının ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için masaya yatırılan zam oranlarıyla ilgili, kamu işvereni önceki zam teklifini gerçi çekti. Kamu işvereni, daha önceki görüşmelerde ilk 6 ay için yüzde 24, sonraki 6'şar aylık dönemler için enflasyon oranında zam teklif etmişti.

KAMU İŞVERENİ ZAM TEKLİFİNİ GERİ ÇEKTİ

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre kamu işvereni, geçen hafta yapmış olduğu, ilk altı ay için yüzde 24 ve sonraki altışar aylık dönemler için enflasyon oranındaki zam teklifini geri çekti.

İKİNCİ 6 AY İÇİN YÜZDE 10 ORANINDA ZAM TEKLİFİ

Buna göre, sözleşmesi ocak ayında başlayan işçiler 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere son 6 aylık enflasyon oranında, yani yüzde 16,67 oranında zam alacaktı. Ancak kamu işvereni ikinci ve sonraki 6’şar aylık dönemler için enflasyon oranında zam teklifini geri çekti. Kamu işvereninin ikinci 6 ay için yüzde 10 oranında zam teklif ettiği öğrenildi.

KAMU İŞÇİSİNİN ALACAĞI ZAM ORANI İÇİN KARŞILIKLI TEKLİFLER SUNULMUŞTU

4-D kamu çalışanı toplu iş sözleşmesi net zam oranı henüz netlik kazanmadı. Ancak kamu işçilerine yönelik toplu sözleşme için teklif edilen ikinci zam oranı belli oldu. 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay yüzde 10 zam teklif edildi. Teklifi Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıkladı.

TÜRK-İŞ YÜZDE 17 İSTEDİ, HÜKÜMET YÜZDE 7 TEKLİF ETTİ

Ağar açıklamasında "Kamu işçileri için hükümetin ikinci teklifi birinci 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10" derken "Kamu işçileri için hükümetin ikinci teklifi 2026 yılında birinci 6 ay için yüzde 7, ikinci 6 ay için yüzde 5" ifadelerini de kullandı.

ZAM TEKLİFİNİ BEKLİYORLARDI

600 bin kamu işçisi ve ailelerinin gözü aylardır yapılmasını bekledikleri toplu sözleşme zammında. Yüz binler hükümetten gelecek üçüncü teklifi bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın üçüncü kritik zam teklifini açıklaması bekleniyor.