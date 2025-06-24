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600 bin kamu işçisi bekliyor! TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı: 'Eylem yapılmasını istemiyorsanız...' diyerek açıkladı

600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmesi için görüşmeler devam ediyor. Hükümetin verdiği teklifin ardından yeni bir teklif beklenmeye başlandı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Eylem yapılmasını istemiyorsanız masaya makul ölçülerde, insanların geçinebileceği ücreti getirin tartışalım, konuşalım, müzakere yapalım ve sonuca varalım" dedi.

600 bin kamu işçisi bekliyor! TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı: 'Eylem yapılmasını istemiyorsanız...' diyerek açıkladı
Ezgi Sivritepe

Kamu Toplu İş Sözleşmesi için görüşmelerde hükümet de teklifini açıklamıştı. 600 bin kamu işçisini ilgilendiren görüşmelerde beklentilerin altında zam teklifi gelince TÜRK-İŞ'in Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, yeni bir zam teklifinin gelmesi gerektiğini ve sunulan teklifin kabul edilemez olduğunu aktarmıştı.

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EYLEM KARARINI YİNELEDİ

Sözcü'nün haberine göre Ağar, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Görüşmeler kapsamında Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) verdiği birinci teklifi dikkate almadıklarını belirten Ağar, ikinci teklifin gelmemesi üzerine Türk-İş ve sendikalar olarak bu eylem kararını aldıklarını anımsattı.

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Ağar, aldıkları eylem kararları sonrası valiliklerin, basın açıklaması ve toplantı yapılmasını yasakladığına dair genelge yayımladığına dikkati çekerek, şu sözleri kullandı:

"Eylem yapılmasını istemiyorsanız masaya makul ölçülerde, insanların geçinebileceği ücreti getirin tartışalım, konuşalım, müzakere yapalım ve sonuca varalım"

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"TEKLİFLER BİR AN ÖNCE SUNULMALI"

Ağar, bugün Türk-İş şubelerinde ve örgütlü oldukları iş yerlerinin önünde basın açıklamalarının yapıldığını söyledi. Herkesin şapkasını önüne alıp düşünmesi gerektiğini dile getiren Ağar, cümlelerini şu şekilde noktaladı:

"Kamu işçisi devletin işçisidir. Kamu işçisine, bütün çalışanlara sahip çıkmamız lazım. Bu işi fazla uzatmadan ve işçi arkadaşlarımızı da fazla sıkıntıya sokmadan bir an önce tekliflerini sunmalarını ve bunun sonuca gitmesini arzu ediyoruz"

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ZAM TEKLİFİ NE OLMUŞTU?

13 Haziran'da işveren tarafı (TÜHİS) ilk teklifini vermek üzere işçi tarafını toplantıya çağırmış, bu toplantıda teklifini açıklamıştı.

İşveren tarafını temsil eden TÜHİS'in teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 oldu.

2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam teklifi sundu.
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İŞÇİLERİN TALEBİ NEYDİ?

İşçiler, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesini, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyor.

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İşçi Toplu iş sözleşmesi kamu türk iş
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