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600 bin kişi her ay alıyor! Bunu yapan devletten her yıl 21 bin 600 TL alıyor…

01.10.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

600 bin kişinin devletten her ay aldığı maaş yıllık 21 bin 600 TL’ye denk geliyor. Bakıma muhtaç kişilerin ailelerine maddi destek sağlaması amacıyla verilen bu maaştan yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor.

600 bin kişi her ay alıyor! Bunu yapan devletten her yıl 21 bin 600 TL alıyor…

Devlet yardıma muhtaç olan kişilere çeşitli yardımlar sunmaktadır. Bu yardımlardan biri de 600 bin kişinin her ay yararlandığı evde bakım parasıdır. Engelli veya yaşlıların evde bakımını sağlayan yakınlarına verilen bu maaş için elbette bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. İşte evde bakım parası almak için gereken şartlar…

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakım maaşı haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte 2021 yılının ikinci zammını aldı. Hasta, yaşlı ve raporla engelli olduğu tespit edilen kişilerin evde bakımını üstlenen kişilere aylık yaklaşık olarak 1800 TL veriliyor. Bu da yılda 21 bin 600 TL yapıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bağlanan evde bakım maaşında aranan ilk şart engellinin en az yüzde 50 engeli olduğunun raporla tespit edilmesidir. Sağlık kurulu raporunda "ağır engelli" ibaresi yer almalı.

Şartlardan diğer haneye giren toplam gelire bakılıyor. Kişi başına düşen ortalama gelir dikkate alınarak asgari ücretin üçte ikisinin altında olan vatandaşlar yararlanabiliyor.
Evde bakım parası bakıma muhtaç kişinin her akrabasına verilmemektedir. Bakıma ihtiyacı olan kişilerin eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, torunları, torunların eşleri, kardeş ve eşya, teyze, dayı, amca ve hâlâ gibi yakınları ile üvey akrabaları alabiliyor.

Hanedeki akraba tarafından 24 saat bakım yapılması şartı da aranmaktadır. Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti'nin uygun görmesi ve hanede bakımı üstlenecek başka akraba olmaması durumunda yakında ikamet eden akrabasınca en az 8 saat bakım yapılmalı.

Engelliye bakacak başka kişinin evde bulunamaması durumunda, bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin görüşü alınarak bakım hizmeti her gün rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı adresteki akraba tarafından verilebilir.

EVDE BAKIM MAAŞI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Evde bakım maaşı almak isteyenler ikametgâhın bulunduğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerine müracaat ederek başvuruda bulunabilir. Başvurunun ardından bakıma ihtiyacı olanların hanesinde inceleme yapılarak il müdürlüğü onayıyla başvuru sonuçlandırılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI İÇİN BAŞVURU OLUMSUZ SONUÇLANIRSA NE YAPMAK GEREKİR?

Evde bakım maaşı için başvuru yaptınız ancak olumsuz bir sonuç mu aldınız? Bunun için yapmanız gereken tebliğin ardından otuz gün içinde bakım raporuna itiraz etmek. İtirazın ardından bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin verdiği kararın bağlayıcılığı bulunuyor.

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