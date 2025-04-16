600 bine yakın işçi zam bekliyor! Masada şu anda yüzde 50 zam var... 1800 lira detayı

Kamuda çalışan işçilerin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında İşçi tarafını temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ve işçi tarafını temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) bugün saat 14.00'te bir araya gelecek.

600 BİNE YAKIN KAMU İŞÇİSİNİN GÖZÜ ORADA

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurumlarındaki işçileri kapsayan kamu toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde süreç devam ediyor.

KAMU İŞÇİSİ NE TALEP ETMİŞTİ?

Görüşmelerde işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak zam talebini 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında idari maddelerin büyük bölümü müzakere edilmişti. Müzakere çerçevesinde işçi kesimini, günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 50, diğer 6 aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payını içeren talebinde bulunmuştu.

İLK TOPLANTI 14.00'TE

İşçi kesiminin taleplerini masaya yatıran Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) işçi tarafıyla bir araya gelecek. Taraflar saat 14.00’te işveren tarafını temsil eden TÜHİS Genel Merkezinde ilk toplantıyı yapacak.

İŞVEREN TARAFININ TEKLİFİ BEKLENİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’ten teklifler geldi. Şu an değerlendirme sürecindeyiz. İnşallah bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız" açıklamasını yapmıştı.