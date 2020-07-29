602 TL SGK, SSK ve Bağkur emeklilerine ek ödeme mi yapılacak? Emekliye ek ödeme gündemde!

SGK, SSK ve Bağkur emeklilerine 3 yılda bir verilen banka promosyonları, yılda 2 kez yapılan zam ve aylıklarına yapılan ek ödemeler yeterli gelmiyor. Enflasyon oranı arttıkça emeklinin beklentisi de artıyor. Emekliye vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'ini kapsıyor. Maaşın yetersiz kaldığını belirten emekli vatandaşlar ek ödemenin artması için şikayetler de bulunuyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor.Eğer TÜED'in çağrısı kabul edilirse birçok emeklinin ek ödeme tutarı ikye katlanacak. EMEKLİYE EK ÖDEME 602 TL YAPILACAK MI? SGK, SSK ve Bağkur emeklilerine hala emekli maaşı bin 369 lira 96 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Eğer TÜED'in bu çağrısı gerçekleşirse emekliye verilen ek ödeme de artış olacak hatta bir çoğunda ikiye katlanacak. TÜED'in çağrısıyla emekliye ek ödeme zammı gelirse; Bin 500 lira olan emekliye 60 lira yerine 150 lira verilecek, 2 bin lira olan emekliye 80 lira yerine 200 lira verilecek,

3 bin lira olan emekliye 120 lira yerine 300 lira ek ödeme verilecek. Bağ-Kur ve SSK emeklilerine verilen en düşük ek ödeme ise 59,94 liradan 119,88 liraya yükselecek. Bağ-Kur ve SSK emeklilerine verilen en yüksek ek ödeme de 241,15 liradan 602,87 liraya yükselecek. EMEKLİYE EK ÖDEME ZAMMINDA EN YÜKSEK ÖDEME 637 TL Emeklilere verilen ek ödeme zammının yetersiz olduğunu, tekrar ek ödeme zammının yapılması gerektiğini belirten TÜED, "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yaptı. Eğer yetkililer bu çağrıya cevap verirse, maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme verilecek. SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE NE KADAR EK ÖDEME ZAMMI YAPILACAK? Bağ-kur ve SSK emeklileri de kendi zamlarının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Bağ-kur ve SSK emeklisine ek ödeme zammı ne kadar, Bağ-kur ve SSK emeklisine ek ödeme zammı gelecek mi? Bağ-kur ve SSK emeklisi eğer TÜED'in çağrısı cevaplanırsa emeklilik aylıklarına zam yapılacak. Bağ-kur ve SSK emeklisi ek ödeme zammı ise şöyle olacak; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde ek ödeme zam oranı; yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya kadar bir artış olacak. Yani Bağ-kur ve SSK emeklisi maaşını 6 bin 375 lira alıyorsa en yüksek maaşı alan emekliye, 255 lira yerine 510 lira ya da 637 lira ek ödeme verilecek.

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ (TÜED)'DEN CUMHURBAŞKANINA MEKTUP TÜED Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreter Gazi Aykırı emekliye verilen ek ödemeye zam için mektup yazdı. Peki emekliye ek ödeme zammı ne zaman? Emekliye ek ödeme zammı gelecek mi?

TÜED, koronavirüs salgınından dolayı alınan kararlardan memnun olduklarını belirten bir mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdi. Dernek Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreter Gazi Aykırı imzasıyla gönderilen mektupta, "Toplumun yaşam tecrübesi en yüksek topluluğu olan biz emekliler, sürdürülen mücadele içerisindeki gayretleri takdir etmekteyiz. Bu küresel sıkıntıyı atlatıp evlatlarımıza kavuşacağımız günleri özlemle beklemekteyiz. Bu bekleyişimizde samimi gayretlerinizle sürdürdüğünüz mücadeleyle bizlere umut olduğunuz için başta zatıalinize ve şahsınızda bütün kamu görevlilerimize minnetimizi ve dualarımızı yolluyoruz" denildi. EMEKLİYE VERİLEN EK ÖDEME NEDİR, NEDEN VERİLİR? Ek ödeme almayan vatandaşların merak ettiği "emekliye ek ödeme nedir, emekliye ek ödeme neden verilir" sorularının cevabını verelim. SSK, SGK ve Bağ-kur emeklilerine aylık belirli orande verilen ek ödeme, 5454 sayılı Kanunla verilir. Bu kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda ödemeler yapılır. 2006 yılı öncesinde ek ödeme olarak değil de vergi iadesi olarak yapılan bu ödeme, 2006 yılı sonrasında "ek ödeme" olarak isim değişikliği yaptı. Ek ödeme miktarlarında yapılan değişiklikler için her yıl memur aylık katsayısında meydana gelen artış oranları dikkate alınıyor.

EMEKLİYE EK ÖDEME NASIL HESAPLANIYOR? Ek ödeme alan binlerce vatandaşlar emekliye ek ödeme nasıl hesaplanıyor sorusunun cevabını merak ediyor. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak geçen ek ödeme, 2006 yılı sonrasında ek ödeme adı altında emekliye veriliyor. Emekliye ek ödeme hesaplaması ise şöyle yapılıyor; maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak emeklilerin hesabına ek ödeme adı altında yapılıyor. Bu oran emeklilere göre değişmiyor, her emeklide aynı kalıyor. Her yıl emekliye ek ödeme için iki kere zam yapılıyor. Bu ek ödeme zamları o yılın ocak ve temmuz aylarında yapılıyor. Ek ödeme tutarları zamlarla birlikte artış gösteriyor. HANGİ EMEKLİLER EK ÖDEME ALABİLİYOR? Binlerce emeklinin merak ettiği konulardan birisi de hangi emeklilerin ek ödeme alacağı sorusu oldu. Peki ek ödeme alma şartları nedir? 5454 sayılı Kanunla ek ödeme kapsamına alınanlar açıklanmıştır. Bu kanun kapsamından primli, primsiz ödemeler statüsünden aylık, gelir alanlar da yararlanmaktadır. 5510 sayılı Kanun statüsünden olanlar; – Emekli Sandığı(4/c), – Sosyal Sigortalar Kurumu(4/a), – Bağ-Kur (4/b) aylık ya da gelir alanlar yararlanmaktadır.

Kanun numarasına göre aylık ve gelir bağlananlar da aşağıda belirtilmiştir; – 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, – 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, – 24.02.1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun, – 02.09.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, – 01.07.1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, – 03.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, – 23.04.1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,