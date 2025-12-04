FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

61 milyon tondan fazla! Türkiye'nin yanı başında dev altın keşfi

İran'da büyük bir altın yatağı keşfedildi. Ülkenin en büyük altın madenleri arasına giren bölgede 61 milyon tonun üzerinde altın cevheri olduğu değerlendiriliyor.

61 milyon tondan fazla! Türkiye'nin yanı başında dev altın keşfi
Hazar Gönüllü

Yeni altın yatağı keşfi İran ekonomisine can suyu olacak nicelikte... Yerel basında yer alan haberlere göre doğudaki Güney Horasan eyaletinde yer alan Shadan bölgesinde yeni bir altın madeni keşfedildi.

61 MİLYON TONLUK ALTIN REZERVİ

Fars haber ajansının bildirdiğine göre, Shadan altın madeni, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın onayıyla ülkenin büyük altın rezervlerine dahil edildi. Shadan bölgesindeki altın damarının rezervi 61 milyon ton olarak tahmin ediliyor.

61 milyon tondan fazla! Türkiye nin yanı başında dev altın keşfi 1

İRAN'IN EN BÜYÜK ALTIN REZERVLERİ ARASINA GİRDİ

Toplam rezervlerin 7,95 milyon ton altın oksit cevheri ve 53,1 milyon ton altın sülfür cevheri içerdiği açıklandı. Böylece Shadan madeni ülkenin en büyük altın rezervleri arasına girdi.

61 milyon tondan fazla! Türkiye nin yanı başında dev altın keşfi 2

Oksit cevheri, sülfür cevherine kıyasla çıkarılması daha kolay ve daha az maliyetli olduğu için, artan mali baskılarla karşı karşıya olan bir ülke için ekonomik açıdan önemli bir keşif olarak değerlendiriliyor.

İran Merkez Bankası, ulusal altın rezervlerine ilişkin resmi rakamları yayınlamadı. Ancak yetkililer, ülkenin uluslararası yaptırımların etkisini telafi etmek için son yıllarda altın alımlarını artırdığını söylüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araç muayenesinde yeni dönem başlayacak!Araç muayenesinde yeni dönem başlayacak!
Asgari ücrette tahtadaki rakama 'Niye böyle yazdınız' sorusu: 'Beklentim'Asgari ücrette tahtadaki rakama 'Niye böyle yazdınız' sorusu: 'Beklentim'

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.721,69
5.722,46
% -0.32
10:51
Ons Altın / TL
178.095,25
178.177,34
% -0.23
11:06
Ons Altın / USD
4.194,77
4.195,33
% -0.27
11:06
Çeyrek Altın
9.154,71
9.356,22
% -0.32
10:51
Yarım Altın
18.252,20
18.712,43
% -0.32
10:51
Ziynet Altın
36.618,83
37.310,42
% -0.32
10:51
Cumhuriyet Altını
38.724,00
39.310,00
% 0.39
16:58
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın Rezervi Altın altın madeni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.