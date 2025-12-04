61 milyon tondan fazla! Türkiye'nin yanı başında dev altın keşfi

Yeni altın yatağı keşfi İran ekonomisine can suyu olacak nicelikte... Yerel basında yer alan haberlere göre doğudaki Güney Horasan eyaletinde yer alan Shadan bölgesinde yeni bir altın madeni keşfedildi.

61 MİLYON TONLUK ALTIN REZERVİ

Fars haber ajansının bildirdiğine göre, Shadan altın madeni, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın onayıyla ülkenin büyük altın rezervlerine dahil edildi. Shadan bölgesindeki altın damarının rezervi 61 milyon ton olarak tahmin ediliyor.

İRAN'IN EN BÜYÜK ALTIN REZERVLERİ ARASINA GİRDİ

Toplam rezervlerin 7,95 milyon ton altın oksit cevheri ve 53,1 milyon ton altın sülfür cevheri içerdiği açıklandı. Böylece Shadan madeni ülkenin en büyük altın rezervleri arasına girdi.

Oksit cevheri, sülfür cevherine kıyasla çıkarılması daha kolay ve daha az maliyetli olduğu için, artan mali baskılarla karşı karşıya olan bir ülke için ekonomik açıdan önemli bir keşif olarak değerlendiriliyor.

İran Merkez Bankası, ulusal altın rezervlerine ilişkin resmi rakamları yayınlamadı. Ancak yetkililer, ülkenin uluslararası yaptırımların etkisini telafi etmek için son yıllarda altın alımlarını artırdığını söylüyor.