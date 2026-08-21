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61 yıllık tekstil devi kepenk indirdi! 24 ülkeye ihracat yapıyordu

Bursa’da 1965’ten bu yana tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve ürünlerini 24 ülkeye ihraç eden BBX Baby Kids Tekstil’in konkordato süreci mahkeme kararıyla sona erdi. Mahkeme, şirketin borca batık durumda olmasından dolayı iflasına karar verdi.

61 yıllık tekstil devi kepenk indirdi! 24 ülkeye ihracat yapıyordu
Cansu Çamcı

1965 yılında Bursa’da faaliyetlerine başlayan ve iki fabrikası bulunan BBX Baby Kids Tekstil, konkordato sürecinin ardından iflas etti.

Şirket hakkında daha önce 3 aylık geçici konkordato mühleti kararı verilmişti. Ancak yapılan değerlendirmede şirketin borçlarını karşılayamayacak durumda olduğu belirlendi. Mahkeme, borca batık olduğu tespit edilen BBX Baby Kids Tekstil’in iflasına hükmetti.

61 yıllık tekstil devi kepenk indirdi! 24 ülkeye ihracat yapıyordu 1

MAHKEMEDEN İFLAS KARARI

Bursa 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, 19 Ağustos 2026 tarihinde şirketin durumunu değerlendirdi. Mahkeme, BBX Baby Kids Tekstil'in borca batık durumda olduğuna ve konkordato yoluyla mali yapısının kurtarılamayacağına karar verdi. Bu kararın ardından 1965 yılında kurulan şirketin iflas süreci resmen başladı.

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