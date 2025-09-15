FİNANS

63 yıllık miras düğümü böyle çözüldü! Mirasçılar mahalle büyüklüğündeki araziyi paylaşamamıştı: Diyarbakır bu kararı konuşuyor

Diyarbakır'da açılan miras davası 63 yıl sonra çarpıcı bir şekilde sonuçlandı. 1962'den beri süren dava sonucunda neredeyse bir mahalle büyüklüğündeki arazi Abdülkadir Kikizade'nin mirasçıları arasında paylaştırıldı. Bu süre zarfında Kikizade ailesi arasında anlaşmazlıklara yol açan miras anlaşmazlığı böylece çözüldü.

Yaklaşık 20 bin metrekarelik arazinin paylaşımı Kikizade ailesinde miras kargaşası doğurdu. 1962'de açılan dava 63 yıl sonra karara bağlandı. Aradan geçen sürede mirasçılardan hayatını kaybedenler oldu, torunlar ve hatta torun çocukları davanın tarafı haline geldi. İki kişi ise dava dışı bırakıldı. İşte 63 yıllık miras düğümün çözülüş hikayesi...

DAVA 63 YIL SÜRDÜ

Çınar ilçesi Hücetti Mahallesi'nde 26 bin 500 metrekarelik tarım arazisinin Maliye Hazinesi lehine tespitinin ardından Kikizade ailesinin başvurusu ile tespitin iptali için 25 Ocak 1962'de Diyarbakır Kadastro Mahkemesi'nde dava açıldı.

AİLE İÇİ GERİLİM YARATTI

Dava süresince çok sayıda hakim, savcı ve bilirkişi değişirken; defalarca keşif yapıldı. Nesiller boyunca süren miras paylaşım süreci, aile üyeleri arasında zaman zaman anlaşmazlıklara da yol açtı.

Dava açıldığında hayatta olan bazı mirasçılar hayatını kaybederken, bazı torunlar ve torun çocukları da davanın tarafı haline geldi.

Geçen sürede aile dışından 2 kişi ise arazi üzerinde hak talep etti.

MAHKEME KARARI BELLİ OLDU

Söz konusu dava, 63 yıl sonra 27 Haziran 2025'te sonuçlandı. Duruşmada mahkeme, arazinin 7 bin 11 metrekarelik bölümünü Karayolları Genel Müdürlüğü'nce kamulaştırıldığı için paftada o şekilde gösterilmesi gerektiğini belirtti.

17 MİRASÇIYA PAYLAŞTIRILDI

Mahkeme, kalan 19 bin 489 metrekarenin ise arazinin sahibi Abdulkadir Kikizade'nin 17 mirasçısı arasında paylaştırılmasına karar verdi. 64 paya bölünen arazinin 16 payı eşi Sabiha Kikizade'ye, 3'er pay ise 16 çocuk ve toruna verildi.

2 KİŞİ DAVA DIŞI BIRAKILDI

Arazide hak iddia eden 2 kişi de hak sahibi olmadıkları gerekçesiyle dava dışı bırakıldı.
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır miras arazi mahalle miras paylaşımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
