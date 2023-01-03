SON DAKİKA MEMUR EMEKLİ ZAMMI ne kadar oldu? 2023 Polis, öğretmen, emekli maaşları belli oldu! Memur maaşında enflasyon farkı ve refah payı detayı

Son dakika haberi… Memur emekli maaşı zammı için milyonlar nefesini tutmuş, bugünkü veriyi bekliyordu. TÜİK, Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon farkı ile ‘en düşük emekli maaşı ve memur maaşları ne kadar olacak’ konusu milyonların en çok merak ettiği soru olurken, nihai oran belli oldu. Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı’nın ise sosyal refah düzenlemesi ile maaşları daha da yukarı taşımaya hazırlanıyor. Peki en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? İşte polis, öğretmen, hemşire ve diğer mesleklerde tüm yeni memur maaşları hesaplama tablosu…

TÜİK ARALIK AYI ENFLASYONUNU AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2022 enflasyon verilerini paylaştı. Buna göre enflasyon aylık yüzde 1,18 , yıllık yüzde 64,27 oldu. Beklenti yüzde 2,61 oranında artması yönündeydi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım’da bir önceki aya göre yüzde 2,88 artmıştı.

MEMUR VE EMEKLİ İÇİN 6 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra, memur ve memur emeklileri için 6 aylık zam oranı netleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkından dolayı alacağı zam oranı yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 7’lik enflasyon farkının yanı sıra yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 16,47 zam hakkı elde etti.

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

MEMURA REFAH PAYI GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını ifade etmişti. Bu kapsamda ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek de sağlanması bekleniyor. Yüzde 10’luk refah payının masada olduğu belirtiliyor. Şimdi tüm gözler ekonomi yönetiminden gelecek açıklamada.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz zam döneminde 3.500 TL olarak açıklanan en düşük emekli aylığı için Ocak 2023 zammı merak ediliyor. Bugüne kadar birçok rakam dile getirildi ancak asgari ücret zammının açıklanmasının ardından sadece tek bir senaryo üzerinde duruluyor. Bilindiği üzere Aralık ayının son haftasında asgari ücrete yüzde 54,6’lık rekor bir artış gerçekleştirilmişti. En düşük emekli maaşı için de bu oranın baz alınabileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda yapılan hesap doğrultusunda en düşük emekli maaşının yüzde 54,6’lık artışlar 5.411 TL olması bekleniyor.

6 aylık enflasyon farkı kaynaklı orana göre milyonlarca kişinin alacağı en düşük maaşlar şu şekilde oluştu:

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Mevcut: 6.077 TL

Zamlı: 7.077

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL

Zamlı: 5.408 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL

Zamlı: 3.353 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197 TL

Zamlı: 4.842 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335 TL

Zamlı: 3.848 TL

6 AYLIK ZAM ORANI İLE MEMUR MAAŞLARI (Mevcut-Zamlı TL)

GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.809 - 34.718

1/4 - 29.809 - 34.718 ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 15.848 -18.458

(Lisans mezunu)1/4 - 15.848 -18.458 MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.707 - 11.305

(Lisans mezunu)9/1 - 9.707 - 11.305 ÖĞRETMEN 1/4 - 12.276 - 14.297

1/4 - 12.276 - 14.297 KAYMAKAM 1 . SINIF 1/4 - 27.574 - 32.115

. SINIF 1/4 - 27.574 - 32.115 BAŞKOMİSER 3/1 - 15.810 - 18.413

3/1 - 15.810 - 18.413 POLİS MEMURU 8/1 - 13.747 - 16.011

8/1 - 13.747 - 16.011 UZ. DOKTOR 1/4 - 18.853 - 21.958

1/4 - 18.853 - 21.958 HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 11.828 - 13.776

(Lisans mezunu)5/1 - 11.828 - 13.776 MÜHENDİS 1/4 - 16.205 - 18.873

1/4 - 16.205 - 18.873 TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 10.100 - 11.763

(Lise mezunu) 11/1 - 10.100 - 11.763 PROFESÖR 1/4 - 25.984 - 30.263

1/4 - 25.984 - 30.263 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 15.311 - 17.832

7/1 - 15.311 - 17.832 VAİZ 1/4 - 12.752 - 14.852

1/4 - 12.752 - 14.852 AVUKAT 1/4 - 15.485 - 18.035

6 AYLIK ZAM ORANI İLE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (Mevcut-Zamlı TL)

MÜŞTEŞAR (1/1) - 21.905 - 25.512

(1/1) - 21.905 - 25.512 GENEL MÜDÜR (1/1) - 19.361 – 22.549

(1/1) - 19.361 – 22.549 ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS-1/4) - 7.429 – 8.652

(LİSANS-1/4) - 7.429 – 8.652 MEMUR (LİSANS-1/4) 7.270 – 8.467

(LİSANS-1/4) 7.270 – 8.467 ÖĞRETMEN (1/4) - 7.476 – 8.707

(1/4) - 7.476 – 8.707 KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) - 12.691 – 14.781

1. SINIF (1/4) - 12.691 – 14.781 POLİS MEMURU (8/1) - 7.731 – 9.004

(8/1) - 7.731 – 9.004 HEMŞİRE (LİSANS-1/4) - 7.266 – 8.462

(LİSANS-1/4) - 7.266 – 8.462 MÜHENDİS (1/4) - 9.116 – 10.617

(1/4) - 9.116 – 10.617 TEKNİSYEN (LISE-1/4) - 6.343 – 7.387

(LISE-1/4) - 6.343 – 7.387 PROFESÖR (1/4) - 17.340 - 20.195

(1/4) - 17.340 - 20.195 İMAM-HATİP - 7.476 – 8.707

- 7.476 – 8.707 AVUKAT (1/4) - 7.476 – 8.707

Not: Ek gösterge farkı eklenmemiştir.

BAKAN NEBATİ'DEN ENFLASYON MESAJI

Verinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati değerlendirmede bulundu. "Kasım ayından itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girdik ve 2022 yılını Orta Vadeli Program hedefimizin altında bir noktada kapatıyoruz" diyen Bakan Nebati şunları kaydetti:

"Tüm dünyada zorlu koşullara sahne olan 2022 yılını, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimiz (TEM) sayesinde başarıyla geride bıraktık. Fiyat artışlarına yönelik aldığımız önlemler ve ücretlerde yapılan iyileştirmelerle, vatandaşlarımızın alım güçlerini koruduk. TEM çerçevesinde enflasyona karşı uyguladığımız politikaların birikimli etkilerini önümüzdeki aylarda tüm vatandaşlarımız daha net hissedeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlarken, enflasyona karşı sürdürdüğümüz amansız mücadelemizde, işsizliğe ve küçülmeye yol açmayan politikaları uygulamaya devam edeceğiz."



