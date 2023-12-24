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65 YAŞ MAAŞI 2024 NE KADAR OLACAK? Yaşlılık maaşı yüzde kaç zamlanacak, kaç TL’ye yükselecek? Asgari ücret zam oranı ile belli olacak!

24.12.2023 16:34 | Son Güncelleme:
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Yaşlılık maaşı 2024 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak asgari ücret zammı ile netleşecek. Yaşlılık maaşı Temmuz ayı itibarıyla 2.348 TL olmuştu. Asgari ücret 2024 zammı işsizlik ödeneğinden GSS primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar çok sayıda kalemi etkileyecek. Peki, 2024 65 yaş maaşı ne kadar olacak? Yaşlılık maaşı yüzde kaç zamlanacak, kaç TL’ye yükselecek? İşte 65 yaş maaşı ile ilgili merak edilenler...

65 YAŞ MAAŞI 2024 NE KADAR OLACAK? Yaşlılık maaşı yüzde kaç zamlanacak, kaç TL’ye yükselecek? Asgari ücret zam oranı ile belli olacak!

Yaşlılık maaşının 2024 Ocak ayı itibarıyla ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken vatandaşın gözü asgari ücret 3. toplantısı için yapılması beklenen açıklamaya çevrildi. Bilindiği üzere yaşlılık maaşı sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir ya da aylık almayan 65 yaş ve üzeri kişilere ödeniyor. 2024 ocak ayı asgari ücret zammının 29 Aralık 2023 Cuma gününe kadar belli olması bekleniyor. İşte 2024 65 yaş maaşı zammında son durum...

yaşlılık maaşı

YAŞLILIK MAAŞI 2024 NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Yaşlılık maaşı 2024 asgari ücret zam oranına göre belirlenecek. Yaşlılık maaşının belli olması için 2024 asgari ücret tutarının açıklanması gerekiyor.

Bilindiği üzere yaşlılık maaşı 3 ayda bir hesaplara aktarılmaktadır.

Asgari ücret zam oranı henüz netlik kazanmadı. Rakam belli olduğunda yaşlılık maaşı da netleşecek.

Yaşlılık maaşına yüzde 30 zam gelmesi halinde tutar 3.052 TL olacak.

65 yaş maaşına gelecek zam oranının yüzde 40 olması halinde ise 3.287 TL'ye yükselecek.

Yaşlılık maaşına yüzde 50 zam gelirse mevcut maaş 3.522 TL olacak. Zam oranının yüzde 60 olması halinde ise maaşlar 3.756 TL’ye ulaşacak.

yaşlılık maaşı

ŞU AN 2023 YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR?

Yaşlılık maaşı 2023 Temmuz ayı itibarıyla 2.348 TL'dir.

yaşlılık maaşı

YAŞLILIK MAAŞI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaşlılık maaşı 2024 asgari ücretin açıklanması ile belli olacak.

Asgari ücret Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak asgari ücretin, 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini belirtip "Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor." ifadelerini kullanmıştı.

yaşlılık maaşı

2024 ocak ayı asgari ücret zammının 29 Aralık 2023 Cuma gününe kadar belli olması bekleniyor.

Asgari ücret 3. toplantısının tarihi ise henüz açıklanmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık tarihinde yapmıştı. İkinci toplantı ise 18 Aralık 2023 Pazartesi günü gerçekleştirildi.

Asgari ücret 3. toplantısının 25-29 Aralık tarihleri arasında belirlenecek bir gün yapılması bekleniyor. Üçüncü toplantının tam günü ve saati için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

yaşlılık maaşı

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