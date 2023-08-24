65 yaş üstü ulaşım ücretsiz olmaya devam edecek mi? 65 yaş üstü bedava ulaşım bitti mi? İBB açıkladı, ücretsiz toplu taşımada son durum

65 yaş üstü için ücretsiz ulaşım hakkında açıklama yapıldı. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin, 65 yaş üstü yolculara tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına ilişkin açıklamasının ardından İBB konuya açıklık getirdi. Peki, 65 yaş üstü ulaşım ücretsiz olmaya devam edecek mi? 65 yaş üstü bedava ulaşım bitti mi? İşte detaylar...

65 YAŞ ÜSTÜ ULAŞIM ÜCRETSİZ OLAMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

65 yaş üstündekilerin İstanbul'da özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanmaya devam edeceği açıklandı.

65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin 65 yaş üstü yolculara tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına ilişkin açıklamasının İstanbul'u etkilemediğini, 65 yaş üstündekilerin kentte özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanmaya devam edeceğini bildirdi.



