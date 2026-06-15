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6500 TL'ye düğünlerde yeni uygulama: Kiralık nikah memuru

Düğünlerde yeni bir uygulama başladı. Buna göre; çiftler belediyede nikah kıydıktan sonra dış mekandaki düğünlerinde artık kiralık nikah memurları tutuyor ancak bu memurlar tiyatroculardan oluşuyor.

6500 TL'ye düğünlerde yeni uygulama: Kiralık nikah memuru
Hande Dağ

Düğün sektörü, her yeni dönem yeni uygulamalarla kendini güncelliyor. Son dönemde dikkat çeken uygulamalardan bir tanesi de 'kiralık nikah memuru' hizmeti oldu. Söz konusu hizmet, organizasyon şirketleri tarafından sunuluyor ve belediye nikah memurlarına benzer kıyafetler giyen profesyonel oyuncular ve tiyatrocular, çiftlerin isteğine göre düğünlerde sembolik nikah törenleri gerçekleştiriyor.

6500 TL ye düğünlerde yeni uygulama: Kiralık nikah memuru 1

ÜCRET 6500 TL

Nefes'te yer alan habere göre; kır düğünleri, oteller ve özel organizasyonlarda tercih edilen bu uygulamanın ücretinin ortalama 6 bin 500 TL’ye ulaştığı aktarılıyor.

6500 TL ye düğünlerde yeni uygulama: Kiralık nikah memuru 2

TAMAMEN SEMBOLİK BİR NİKAH TÖRENİ

İnternetten pazarlanan hizmetlerde firmaların da sundukları hizmetin tamamen temsili olduğunu ve bu kişilerin resmi nikah kıymadığını vurguladığı belirtiliyor. Kimi şirketler de çiftlerin tanışma hikayelerine özel metinler hazırlayıp, törenleri romantik veya mizahi bir kurgu çerçevesinde sahneliyor.

6500 TL ye düğünlerde yeni uygulama: Kiralık nikah memuru 3

Nefes'e konuşan sektör temsilcilerine göre hizmet, özellikle 100 - 200 kişilik davetlerde yoğun ilgi görüyor. Resmi nikahı öncesinde belediyede gerçekleştiren çiftlerin, düğün gününde de konukların önünde sembolik bir nikah töreni düzenlemeyi tercih ettiği aktarılıyor. Sektör temsilcileri, yaklaşık 150 kişilik organizasyonlarda talebin arttığını belirtirken kimi paketlerde özel konuşma metni, giriş seremonisi ve çiftin hikayesine göre hazırlanan sahne performanslarının da olduğu kaydedildi.

6500 TL ye düğünlerde yeni uygulama: Kiralık nikah memuru 4

Bu temsili nikah memuru hizmetinin bedelinin ise kimi hallerde resmi nikah ücretleriyle yarıştığı vurgulandı. Sektör temsilcilerinin, belediyeler tarafından dış mekanlarda gerçekleştirilen resmi nikahlarda nikah memurunun düğün salonu ya da otele gelmesi için alınan ücretin çok sayıda yerde 8 bin TL ile 11 bin TL arasında değişebildiğine dikkat çekerken ulaşılan bilgilere göre; internette faaliyet gösteren pek çok organizasyon firmasının temsili nikah memuru hizmetini 6 bin TL ile 7 bin TL arasında değişen fiyatlarla sunduğu görüldü. Ayrıca fiyatların; şehir, organizasyonun büyüklüğü ve talep edilen senaryoya göre değişiklik gösterebildiği aktarılıyor.

6500 TL ye düğünlerde yeni uygulama: Kiralık nikah memuru 5

"RESMİ BİR İŞLEM YAPILMIYOR! GERÇEK MEMURA GÖRE DAHA HESAPLI BİR İŞ"

Düğünlerde temsili nikah memuru olarak görev yapan ve ismini vermek istemeyen bir oyuncu da söz konusu uygulamayı "Biz aslında tiyatral bir performans sergiliyoruz. Çiftlerin hikayesini dinleyip ona göre bir konuşma hazırlıyoruz. Kimi romantik bir tören istiyor, kimi daha eğlenceli ve mizahi bir konsept tercih ediyor. Burada resmi bir işlem yapılmıyor. Misafirlerin önünde çiftlere unutulmaz bir sahne deneyimi sunmaya çalışıyoruz. Üstelik gerçek memura göre daha hesaplı bir iş" sözleriyle anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
düğün nikah
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