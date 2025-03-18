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67 milyon da var, 53 milyon kazanan da ama... Hesaplarda 6 sıfır, vergi verirken tek sıfır! Aradaki fark 'pes' dedirtti

18.03.2025 10:40
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Vergi kaçakçılığının önüne geçmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı her yolu denemeye devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre, vergi kaçakçılığının hangi boyuta ulaştığı gözler önüne serildi. Buna göre, doktorlardan saç ekim uzmanlarına kadar yaşanan vergi kaçakçılığı şaşırttı ve bazılarındaki yüzde 400'lük fark 'pes' dedirtti.

67 milyon da var, 53 milyon kazanan da ama... Hesaplarda 6 sıfır, vergi verirken tek sıfır! Aradaki fark 'pes' dedirtti

Vergi kaçakçılığında doktorlar adeta bir numara haline geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı neredeyse tüm önlemleri alsa da sağlık sektöründeki vergi açığı alıp başını gitti. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın verilerinde doktorların, gelirlerinin sadece 10'da 1'ini gösterdiği ortaya çıktı. Peki doktorlar neden vergi kaçırıyor? İşte detaylar...

DOKTORLARIN GELİRLERİ İNCELENDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, özel muayenehanelerde doktorluk yapan mükelleflerin beyannameleri ve mali uyum seviyeleri yapay zeka destekli analiz programları kullanılarak incelendi.

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YÜZDE 400'E ULAŞAN FARKLAR VAR

Özel muayenehane sahibi bazı doktorların, hastalarından aldığı muayene ücretlerini, estetik ve cerrahi operasyonlar ve diş tedavisi gibi işlemlerden kazandıkları gelirleri beyanlarına tam olarak yansıtmadığı, beyan ettiği gelir ile gerçek kazançları arasında yüzde 400'lere ulaşan farklar olduğu belirlendi.

Yapay zeka destekli analizlerle, vergi beyanları ile gelirleri arasında uyumsuzluk olan doktorlardan ilk etapta en riskli 3 bin 663 mükellef tespit edildi. Bu mükelleflerin yaklaşık 13 milyar lira tutarındaki hasılatı kayıt dışı bıraktığı anlaşıldı.

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YILLIK GELİR 53 MİLYON LİRA VERGİ İSE YOK

Genel cerrahi, ortopedi ve beyin cerrahisi gibi alanlarda faaliyet gösteren bazı doktorların, hastalardan aldıkları ameliyat ve muayene ücretlerini eksik beyan ettiği de belirlendi. Özellikle özel hastanelerle anlaşmalı çalışan ya da kendi muayenehanesinde hasta kabul eden cerrahların, ameliyat ücretlerini düşük göstererek vergilendirilmesi gereken gelirleri gizlediği tespit edildi. Bu çalışmada bir kadın doğum uzmanının yıllık 53 milyon liralık gelirini beyan dışı bıraktığı ve 6,5 milyon lira olarak bildirdiği görüldü.

DİŞ HEKİMİNİN KAZANCI 67 MİLYON LİRA

Diş hekimlerine yönelik incelemelerde, özellikle implant, protez, ortodonti ve estetik diş tedavilerinden elde edilen gelirlerin eksik beyan edildiği anlaşıldı. Bir diş hekiminin yıllık 67 milyon lira hasılat elde etmesine rağmen bunu 3 milyon lira olarak gösterdiği saptandı.

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ESTETİK OPERASYONLAR KAYIT DIŞI

Son yıllarda hızla büyüyen estetik sektörü de denetimlerin odağına yerleşti. Yapılan incelemelerde, burun estetiği, dolgu, botoks, liposuction gibi işlemleri yapan bazı doktorların elde ettiği geliri eksik beyan ettiği görüldü. Özellikle yurt dışından hasta kabul eden ve dövizle çalışan bazı estetik kliniklerinde gelirin önemli bölümünün beyan dışı kaldığı belirlendi. Çalışma kapsamında saç ekimi konusunda uzman bir doktorun yıllık gelirini 7 milyon lira olarak beyan etmesine karşın 69 milyon liralık hasılat elde ettiği anlaşıldı.

850'Sİ VERGİ MATRAHLARINI DÜZELTTİ

Çalışma kapsamında ilk aşamada gönüllü uyuma davet edilen doktorlardan 850'si beyanname vererek vergi matrahlarını düzeltti.

Mynet Anket Doktorlar Vergi Kaçakçılığı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
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Yüksek gelir ve az vergi beyanı için toplumdan baskı eksikliği
Bazı hekimler gelirlerini gizlemek için art niyetliler
Hükümetin yetersiz denetimleri
Bu anket 10 saat 46 dakika sonra sonlanacaktır.
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(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Doktor vergi estetik gelir idaresi başkanlığı
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