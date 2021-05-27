FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 6800 varil petrol ne kadar yapıyor? 61 bin varil petrol kaç TL yapar?

6800 varil petrol ne kadar yapıyor? 61 bin varil petrol kaç TL yapar?

27.05.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Mayıs’ın yıldönümü sebebiyle eski adıyla “Yassıada” yeni adıyla “Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen AK Parti toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle petrol konusunda sevindirici haberler veren Erdoğan, son 1 ay içerisinde 3 yeni petrol kuyusu bulunduğunu açıkladı.

6800 varil petrol ne kadar yapıyor? 61 bin varil petrol kaç TL yapar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyuları ile Kırklareli'ndeki Misilli-1 kuyularında günlük üretimle 6 bin 800 varil ilave sağlandığını ifade etti. 2021 yılında yurt içinde ise günlük ortalamasının 61 bin varilin üzerine çıktığını söyledi.

“3 YENİ KUYU KEŞFETTİK”

2

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda (Yassıada) düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beton dökülen kuyulardan petrol üretmeye başladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında; “Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyuları ile Kırklareli'ndeki Misilli-1 kuyularımızda günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık.

Türkiye Petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması, son 3 keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır.” Dedi.

3

6 BİN 800 VARİL PETROL NE KADAR YAPIYOR?

27 Mayıs 2021 gününün kuru baz alınarak hesaplandığında, 6800 varil petrolün bugünkü fiyatı 463,692 dolara denk geliyor. 463 bin 692 doların bugünkü kurdan TL karşılığı ise yaklaşık olarak 4 milyon TL.

61 BİN VARİL PETROL KAÇ TL YAPIYOR?

27 Mayıs 2021 gününün kuru baz alınarak hesaplandığında, 61 bin varil petrolün bugünkü fiyatı 4 milyon 159 bin 590 dolara eşit. Bu miktarın TL karşılığı ise 35 milyon TL’den fazla.

Türkiye'de 2020'nin Haziran ayında, 320 milyar metreküp doğalgaz bulunmuştu, daha sonra bu rakam 405 milyar metreküp olarak yeniden güncellendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Türkiye ne kadar petrol buldu? Türkiye ne kadar petrol buldu?
Araç sahipleri için önemli karar!Araç sahipleri için önemli karar!
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şimdi benzin 8 liradan 1 liraya düşecek mi onu söyleyin?
Bir hafta önce akaryakıta zam geldi.

En Çok Okunan Haberler

Maske kalkıyor! İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren planın detayları

Maske kalkıyor! İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren planın detayları

Korkut Eken sessizliğini bozdu

Korkut Eken sessizliğini bozdu

Sıfır otomobilde 50 bin lira indirim!

Sıfır otomobilde 50 bin lira indirim!

Dev Bitcoin tahmini: Satışlar devam edebilir!

Dev Bitcoin tahmini: Satışlar devam edebilir!

Sürdürülebilir ralli başlayabilir!

Sürdürülebilir ralli başlayabilir!

Koklaması bedava, kilosu el yakıyor!

Koklaması bedava, kilosu el yakıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.