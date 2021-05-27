6800 varil petrol ne kadar yapıyor? 61 bin varil petrol kaç TL yapar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyuları ile Kırklareli'ndeki Misilli-1 kuyularında günlük üretimle 6 bin 800 varil ilave sağlandığını ifade etti. 2021 yılında yurt içinde ise günlük ortalamasının 61 bin varilin üzerine çıktığını söyledi.

“3 YENİ KUYU KEŞFETTİK”

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda (Yassıada) düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beton dökülen kuyulardan petrol üretmeye başladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında; “Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyuları ile Kırklareli'ndeki Misilli-1 kuyularımızda günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık.

Türkiye Petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması, son 3 keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır.” Dedi.

6 BİN 800 VARİL PETROL NE KADAR YAPIYOR?

27 Mayıs 2021 gününün kuru baz alınarak hesaplandığında, 6800 varil petrolün bugünkü fiyatı 463,692 dolara denk geliyor. 463 bin 692 doların bugünkü kurdan TL karşılığı ise yaklaşık olarak 4 milyon TL.

61 BİN VARİL PETROL KAÇ TL YAPIYOR?

27 Mayıs 2021 gününün kuru baz alınarak hesaplandığında, 61 bin varil petrolün bugünkü fiyatı 4 milyon 159 bin 590 dolara eşit. Bu miktarın TL karşılığı ise 35 milyon TL’den fazla.

Türkiye'de 2020'nin Haziran ayında, 320 milyar metreküp doğalgaz bulunmuştu, daha sonra bu rakam 405 milyar metreküp olarak yeniden güncellendi.



